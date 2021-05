Canto espirituano a Martí

Luego de un dilatado proceso, el equipo logró reunirse en la Casa de las Promociones Musicales de Sancti Spíritus. (Foto: Facebook).

Que nadie imagine que resultó fácil. Solo fue sincero consigo mismo y con una pasión que galopa dentro de sí. Hace años descubrió una personalidad que le sorprende en cada palabra que disfruta, aunque lo haya repasado en más de una ocasión.

“En la primera parte de la canción está mi historia personal”, cuenta Roberto Javier Bermúdez Portal, cuando el texto fluye ya entre notas musicales. “Es mi acercamiento a la vida del Apóstol, similar al de muchos jóvenes durante nuestra etapa de estudiantes y cómo en ese camino me tropiezo con el Movimiento Juvenil Martiano (MJM)”, alega quien es hoy el vicepresidente de ese grupo en predios espirituanos.

A grandes rasgos resume la canción titulada Maestro y soñador, dedicada al Héroe Nacional José Martí, al MJM y a Cuba; un homenaje que emergió en el mes de enero, cuando Sancti Spíritus resultó la sede nacional por el aniversario 32 del colectivo que lidera.

“Estábamos buscando iniciativas por ese motivo y un día hablando con el presidente provincial del Movimiento, Orlando Ernesto Pérez Núñez, me provocó hacer la canción. Quisimos aventurarnos, pues nosotros somos los que mejor conocemos la organización juvenil. A mí se me da bien la décima, la poesía y algo de prosa, pero nunca una canción. Por ahí empezamos con este sueño. Al principio no pensamos en un proyecto musical específico, sólo que fuera con talento espirituano. Después de tenerla en la mano sí dijimos que sería con la Charanga XL. A fin de buscar un poco de sonoridad juvenil invitamos al rapero Iosvany Suárez Lee, quien es el autor del fragmento con ese estilo”, acota Bermúdez Portal.

En el mismísimo mes de enero, Hirán Chávez Valdivia, director de la agrupación, conoció de la existencia de la propuesta, pero estuvieron contrarreloj para llevarla al pentagrama en ocasión de la efeméride del 28 de enero.

“Roberto Javier me dio la libertad de cambiar o agregar algo, siempre sin que perdiera la esencia, pero no creí oportuno modificar nada, solo hice pequeñas sugerencias”, recuerda Chávez Valdivia.

Luego de analizar cada palabra, el maestro René Bonachea hizo los arreglos musicales y se conformaron las partituras.

“La COVID-19 hizo que el proceso fuera mucho más complejo. No pudimos ensayar como se debía. Para concretar las ideas del arreglo, René y yo nos comunicamos vía Messenger, WhatsApp y por teléfono. Luego envié las partituras por WhatsApp al resto de la orquesta y nos vimos en dos ocasiones en la Casa de la Música y los Espectáculos e interpretamos. Ya en el proceso de grabación cada uno fue y en tiempo récord logramos terminar el proceso”, insiste el líder de Charanga XL.

De esta forma, la agrupación espirituana cuenta en su repertorio por vez primera con un tema dedicado al Héroe Nacional José Martí.

“Por ser él la inspiración respondí que sí sin haber visto la letra antes y mucho más cuando el mensaje viene de la mano de un joven. Eso tiene un mayor valor”, refirió Chávez Valdivia.

La canción Maestro y soñador es la propuesta del Movimiento Juvenil Martiano como homenaje sincero al aniversario 126 de la caída en combate del Apóstol.

“Estoy satisfecho por el trabajo realizado, con mucho amor y en tiempo récord. No es mi canción porque está el talento y empeño de muchas personas. Al final resulta una construcción colectiva. Es un regalo a Cuba”, concluyó el autor de la letra.