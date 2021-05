César Prieto: ¿la última fuga?

César Prieto abandonó el equipo Cuba de béisbol instantes después de que el avión tocara tierra estadounidense. Aunque ya no debía alarmar por lo reiterado del hecho a lo largo de la historia de la pelota cubana, resultó, de todas maneras, la noticia de las últimas horas.

Ha sido siempre así, mucho más ahora que hechos como estos encienden las redes, y seguirá ocurriendo, lamentablemente, mientras existan atletas dispuestos a cumplir sus deseos y disposiciones legales que lo permitan.

Por la manera en que lo hizo —abandonó a sus compañeros apenas descendió de la nave—, es obvio que su decisión no sobrevino en el trayecto de menos de una hora de vuelo. Resulta muy lógico pensar que el talentoso pelotero cienfueguero se quedó por su libre y espontánea voluntad, en un acto que nació mientras jugaba encantando a la afición cubana por la adrenalina que destila en el terreno, por Cienfuegos e, incluso, por Cuba, al tiempo que tejió un sueño, muy bien pagado, además.

Otro tema es la mesa servida para tomar una decisión de esta naturaleza. Más allá de sus cualidades como jugador, el muchacho hizo el grado en un listado de los llamados 34 “elegibles” (con edades entre 17 y 25 años) por la Federación Cubana de Béisbol (FCB), en 2019 que los declaraba listos para firmar contratos con elencos de las Grandes Ligas o Ligas Menores.

En el idilio de los propósitos, esos jugadores, de firmarse, podían regresar a Cuba en descanso del béisbol aquel y jugar en nuestra Serie Nacional, previo permiso, claro, del que más paga.

Visto así, todo parecía ideal para que fugas como la de César Prieto no ocurrieran más y para que amainara o desapareciera el tráfico de peloteros cubanos en el estrecho de la Florida o en otras zonas del Caribe, pero la lista —como el acuerdo alcanzado con la MLB en diciembre del 2018—, no pasó de intentos y se desvaneció como un castillos de naipes, no precisamente por culpa de César Prieto, ni de ninguno de los otros “elegibles”, ni de Cuba, sino por una decisión expedita de la administración Trump, que le cortó las alas al arreglo logrado entre nuestra Federación y la MLB antes de que levantara vuelo.