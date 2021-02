Corte Suprema de EE.UU. complica problemas legales de Trump

Trump es el primer presidente en décadas que no hace pública sus declaraciones de impuestos. (Foto: PL)

La decisión de la Corte Suprema de autorizar la entrega de las declaraciones tributarias del expresidente Donald Trump a la fiscalía de Nueva York, pudiera agravar la situación legal que tiene este 23 de febrero el exgobernante.

Entre algunas de las acusaciones que enfrenta a partir de ahora el magnate inmobililario y exjefe de la Casa Blanca, la más avanzada parece ser la pesquisa que lleva a cabo el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance, sobre los negocios financieros de Trump.

La víspera, la Corte Suprema se negó a proteger las declaraciones de impuestos del expresidente de una citación del gran jurado de Nueva York, un paso que podría ponerlo a él y a sus negocios más cerca de un peligro legal, destaca este martes el diario The Hill.

El alcance exacto de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan se desconoce públicamente, pero el caso surgió de la búsqueda de Vance de pagos de dinero en secreto a dos mujeres que aseguran tuvieron aventuras amorosas con Trump, incluida la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

La oficina de Vance también insiste con fuerza en que su citación figura en una investigación sobre posibles delitos financieros por parte de la Organización Trump, y que el exgobernante republicano pudiera ser investigado por fraude fiscal y de seguros.

Debido a la inmunidad que disfrutaba como presidente, el Departamento de Justicia no podía acusarlo penalmente, por lo que su equipo legal logró evitar fallos finales en una serie de otros procedimientos en las cortes.

Sin embargo, como ciudadano privado, Trump pronto podría encontrarse en el centro de investigaciones criminales entrecruzadas.

Según informes de los diarios The Washington Post y The New York Times, los fiscales del condado de Fulton, en Georgia, reavivaron una pesquisa criminal sobre los esfuerzos de Trump el mes pasado para presionar al principal funcionario electoral del estado con el fin de revertir su derrota electoral en 2020.

Por otra parte, el Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Joe Biden, enfrenta una creciente presión para enjuiciar a Trump por incitar a la insurrección del 6 de enero contra el Capitolio, y obstruir la pesquisa sobre la supuesta intromisión de Rusia en los comicios de 2016.

La oficina de Vance no informó aún cuándo pondría en práctica la moción de la Corte Suprema de este lunes, pero algunos expertos aseguran que la investigación se intensificó en las últimas semanas.

Trump es el primer presidente en décadas que no hace pública sus declaraciones de impuestos, sin embargo, el diario The New York Times informó el año pasado sobre la base de documentos que obtuvo a través de sus fuentes, que el político republicano pagó poco o ningún tributo sobre la renta en muchos años recientes.

A principios de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan, dictaminó que el entonces mandatario estadounidense entregara las declaraciones de impuestos al fiscal Vance.

Ese fallo unánime de un panel de tres jueces rechazó los argumentos del jefe de la Casa Blanca de que la citación debería bloquearse porque era demasiado amplia y equivalía a un supuesto acoso político por parte del fiscal del mencionado distrito de Manhattan, un demócrata.

Los magistrados concluyeron que el presidente no demostró que Vance estuviera actuando por motivos políticos, ‘por malicia o con la intención de acosar’.

La fiscalía neoyorquina analiza una variedad de delitos potenciales, incluido el fraude fiscal y de seguros y la falsificación de registros comerciales.

Pero especialistas advierten que la situación que enfrenta Trump pudiera agravarse tras los resultados de las audiencias que comenzaron este martes en el Senado sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado, un hecho que muchos aseguran fue incitado directamente por el exgobernante republicano.