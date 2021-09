COVID-19 en Sancti Spíritus: Cambian los protocolos; persiste la complejidad

En la provincia se ha adecuado el protocolo de acuerdo con las condiciones en las que hoy se encuentra la población. (Foto: Yoán Pérez).

En Sancti Spíritus la COVID-19 sigue siendo una espiral, hasta hoy, sin frenos. De un día a otro el número de contagiados asciende desmedidamente hasta rozar y superar los 900, que continúan dispersándose por los cuatro puntos cardinales de la provincia.

Y los protocolos se han intentado atemperar a la realidad y han oscilado tanto como la incidencia de los casos. De ahí que en la mayoría de las oportunidades se haya potenciado el aislamiento institucional de todos los contagiados, otras veces se acuda —siempre y cuando sea posible— al ingreso domiciliario y ahora se modifiquen hasta usar, por ejemplo, el test rápido de antígeno para la detección de los casos sospechosos en todos los municipios, excepto en la cabecera provincial, donde se utiliza el test SUMA.

Han sido, quizás, estos últimos los cambios con los que más han tropezado quienes acuden hoy a las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas de las distintas áreas de Salud, donde siempre los protocolos no se cumplen al pie de la letra.

Sobre las novedades en la atención y manejo de los casos sospechosos y positivos a la COVID-19, Escambray dialogó con la doctora Yurién Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

¿Qué modificación presenta hoy el protocolo para la atención a casos sospechosos y positivos a la COVID-19?

De manera general, en la provincia se ha adecuado el protocolo de acuerdo con las condiciones en las que hoy se encuentra la población espirituana y la incidencia de casos confirmados.

Para el municipio de Sancti Spíritus en este momento a todo paciente sugestivo de COVID-19 que acuda a las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se les toma directamente muestra de test SUMA. Este test SUMA tiene el resultado aproximadamente en 24, 48 horas y si ese test SUMA da positivo inmediatamente esa misma muestra el laboratorio la confirma por un PCR.

Todo ese paciente sospechoso sugestivo de COVID-19 se ingresa de inmediato. Este protocolo se está evaluando también para poder implementarlo, de ser posible, en Trinidad; pero en estos momentos solo se aplica en el municipio de Sancti Spíritus en todas sus áreas de Salud.

En el resto de los municipios de la provincia se hace el test rápido de antígeno, que tiene su respuesta en 30 minutos; si ese test de antígeno es positivo inmediatamente también se toma la muestra para PCR y el paciente ingresa.

En el caso de que ese test diera negativo, entonces, se revalúa el paciente a las 48 horas. Debe hacérsele una toma de muestra si los síntomas persisten y se evalúa el cuadro clínico del paciente y se toma muestra para test SUMA.

Yurién Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

En el caso de que el test SUMA dé negativo, ¿qué conducta se sigue?

Si ese test es negativo se evalúa el paciente, si está ingresado, para su alta clínica, o sea, que clínicamente ese paciente no tenga ninguna complicación que pueda agravar su cuadro de salud. Pero si los síntomas persisten, se mantiene ingresado.

¿El PCR evolutivo a quiénes se les hace hoy?

Solamente vamos a hacer el PCR evolutivo a niños y embarazadas, al resto de las personas se les evalúa clínicamente. Claro, este PCR evolutivo que se les hace a los niños y a las embarazadas también se hace acompañar de la evaluación clínica para dar el alta.

O sea, que por solamente tener un PCR negativo no se da el alta, sino que se acompaña de toda esa evaluación clínica del paciente que nos haga pensar que no hay instaurada ninguna complicación ni hay nada que pueda agravar los síntomas de estos pacientes.

Es decir, que el resto de la población adulta que esté ingresada en un centro asistencial o de aislamiento el alta depende de la evaluación clínica del paciente, no de una prueba diagnóstica…

Depende puramente de la evaluación clínica que se haga de este paciente, no de un resultado microbiológico de PCR.

¿Esta decisión de hacerles el PCR a la población pediátrica y a las embarazadas responde a que exista menor cobertura de estos medios diagnósticos en la provincia?

No. Realmente se realiza para los niños y las embarazadas porque es una población, por supuesto, de mayor riesgo en la que se toma un grupo de acciones diferenciadas, pero no porque no exista cobertura. Los medios diagnósticos están y al paciente que lo necesite, en dependencia del criterio médico del especialista que lo evalúe, se le hace.

¿Pero qué sucede?, que a veces hacemos todos esos diagnósticos y solamente por ese resultado negativo del PCR damos el alta y ese resultado negativo solo indica que la persona ya no transmite la enfermedad, pero a lo mejor tiene alguna otra complicación clínica o comienza a tener una complicación clínica que se deja de evaluar, por eso regresa después de varios días de esta alta a la consulta con una neumonía o cualquier otra complicación debido a haber presentado la COVID-19 y no haber estado evaluado correctamente desde el punto de vista clínico.

¿Qué cobertura de estos medios diagnósticos tenemos en la provincia?

Hay cobertura total de todo; es decir, que tenemos para hacer test rápido, PCR y test SUMA. Hemos tenido algunas dificultades en relación con esto, que se ha retrasado la entrada de algunos de estos medios diagnósticos, sobre todo, de los hisopos, pero sí hay cobertura. Actualmente está todo planificado, no ha faltado en ningún área de salud ni en ningún centro, solamente depende de la movilidad que ha podido tener el protocolo en dependencia del comportamiento de la incidencia de la enfermedad.