COVID-19 en Sancti Spíritus: Casos en ascenso, ¿percepción de riesgo cuesta abajo?

En el municipio cabecera se reportan dos pacientes, uno del Policlínico Norte y otro del Sur. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Si bien los siete casos diagnosticados al cierre de la jornada de este domingo nos puede parecer un descenso, luego de varias jornadas con cifras de dos dígitos, es pura apariencia: por pocos que sean resultan otro peldaño de esta escalera empinadísima y, al parecer, también interminable.

Y varios territorios van llevando la voz cantante en una lid de la cual nadie quiere ser triunfador. Es el caso del municipio cabecera, donde hoy se reportan dos pacientes —uno del Policlínico Norte y otro del Sur— y que sigue siendo el lugar más complicado; Jatibonico con tres; Cabaiguán con uno y Fomento con otro.

Como para (in) tranquilizarnos todos son autóctonos y todos son contactos de casos confirmados. Más de la misma trasmisión que circula de un lado a otro y que, por lo visto, está siendo difícil de controlar.

No solo porque todavía resulte dilatado el lapso que transcurre en aislar los contactos o que la pesquisa no sea todo lo efectiva que debiera, como han reconocido las autoridades de la provincia ante el Grupo Temporal de Trabajo liderado por el Presidente de la República; sino, también, porque el número de personas asintomáticas va creciendo y eso, lo queramos o no, cataliza no pocos peligros.

Con 44 controles de focos activos —según aseguraba la doctora Annie Fernández González, asesora del Departamento de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis— sería demasiado inocente creer que el incremento de los casos será transitorio. Basta apuntar que en todos los municipios de la provincia existen sucesos de este tipo; sobre todo, en Sancti Spíritus donde actualmente hay 24 o en Trinidad donde se trabaja en seis o Cabaiguán que tiene cinco o Jatibonico donde solo hay un par, pero el del central Uruguay ha sido suficiente para poner en alerta a toda la localidad.

Al unísono del aumento sostenido de los pacientes también se ha elevado, por supuesto, la tasa de incidencia de la provincia a 22. 11 por 100 000 habitantes, quincena en la que se han contagiado 103 espirituanos. Y una tríada ha saltado la valla provincial: Sancti Spíritus, 35. 03 por 100 000 habitantes y 50 casos positivos; Jatibonico, 34. 09 por 100 000 habitantes y 15 pacientes y Trinidad, 24. 7 por 100 000 habitantes y 19 enfermos.

Restan jornadas por venir y riesgos también. Lo digo porque faltan más de 200 exámenes de PCR por analizar que se enviaron ayer y a ellos se sumará similar cifra enviada hoy; porque los controles de focos crecen como por ensalmo; porque aumentan por jornadas los enfermos —hoy hay 73 hospitalizados—, los sospechosos, los contactos; porque aún las medidas restrictivas no caminan en las calles a juzgar por la cantidad de personas circulando; porque ya suman más de 840 los enfermos luego del 8 de septiembre y seguirán sumando.

Mientras la curva continúa en ascenso lo único que no podemos permitir es que, a estas alturas, la percepción de riesgo siga yendo cuesta abajo.