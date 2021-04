COVID-19 en Sancti Spíritus: Diecinueve casos confirmados y miles de preocupaciones

La Sierpe resulta el territorio donde más personas se confirman al cierre de la jornada anterior, con siete casos. (Foto: Nicolás Hernández/ Facebook)

Que sean hoy tan solo 19 los espirituanos infectados con la COVID-19 puede verse como otra inflexión favorable en la curva de contagios. Y lo es, pero la cifra, al igual que las monedas, tiene su reverso: muestra la marcada dispersión del nuevo coronavirus en la provincia, al computarse casos en siete de los ocho municipios espirituanos.

Y lo más llamativo es la disparidad de los datos: por un lado, La Sierpe —habitualmente excepción en la COVID-19— resulta el territorio donde más personas se confirman al cierre de la jornada anterior y la capital provincial —con frecuencia el lugar con mayores números— solo computa tres pacientes.

De tal modo se distribuyen los 19 enfermos reportados en la jornada precedente: siete en La Sierpe; cuatro en Cabaiguán —dos pertenecientes al policlínico II, uno al I y otro al de Guayos—; tres residen en Sancti Spíritus, de los cuales dos corresponden al policlínico Sur y uno al Centro; dos en Taguasco y en Trinidad, Yaguajay y Fomento se diagnostica un paciente en cada caso.

El “explote” de La Sierpe se debe, según el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, a los tres controles de focos abiertos en ese municipio: uno en Mapos, otro en San Carlos y otro en Natividad, de los cuales en estos dos últimos no se ha podido precisar aún la fuente de infección.

Ante tal panorama, ha informado el directivo, se encuentra en desarrollo un estudio poblacional que abarca a alrededor de 120 pobladores de las tres localidades.

“En estos momentos nos preocupa La Sierpe —reveló a Escambray Rivero Abella—. El control de foco de San Carlos ya va por nueve positivos y en el caso de Natividad y Mapos tienen dos cada uno, pero Natividad con un número importante de casos a estudiar.

“Los siete de hoy corresponden a los primeros resultados de ese estudio poblacional. Allí se están reforzando las mismas medidas: el aislamiento, restringir la movilidad y estudiar, que es lo que estamos haciendo. Se continúa trabajando para discernir la fuente de infección”.

No son los únicos controles de focos en los que se hurga para hallar la fuente de los contagios, pues de los más de 150 sucesos de este tipo que se encuentran activos en la provincia, aún en 66 no se podido establecer el nexo epidemiológico originario de los casos. No es, tampoco, la única alarma que se dispara.

El otro signo de preocupación de la jornada es la propuesta a abrir un evento de transmisión institucional en el Hogar de Ancianos Provincial —que sería el tercer evento de este tipo suscitado en la provincia en este rebrote—, debido a que el control de foco abierto desde hace días allí ya suma 14 enfermos entre ancianos y trabajadores.

Al referirse al origen de los contagios en dicha institución, Rivero Abella explicó: “Una pantrista lo adquirió en la comunidad y siguió trabajando porque era asintomática.

“Allí hay 264 personas entre trabajadores y pacientes —de ellos 111 son ancianos—. Ya se les realizó primera muestra a todos, resultaron 12 ancianos positivos y dos trabajadores. Todo está concentrado en una sala que fue donde ella sirvió de pantrista”, aseguró el director provincial de Salud.

Se ha realizado, además, la toma de segundas muestras a más de 60 personas y se aguarda por los resultados.

“Ya de estos 12 hay algunos reportados de alta y con buena evolución y hay otros que se mantienen en el Hospital Provincial que hoy no están reportados ni de críticos ni de graves. Se está trabajando diferenciadamente desde la alimentación hasta el uso de los protocolos con estos pacientes por el compromiso que tenemos de que ninguno fallezca”.

Dada esta situación el Hogar de Ancianos Provincial se halla hoy en cuarentena y allí se refuerzan las medidas higiénico sanitarias que contemplan el trabajo del personal de forma ininterrumpida durante 12 días y el estudio previo de cada uno de los trabajadores antes del inicio de cada ciclo de trabajo establecido.

“Los trabajadores entran ya estudiados y así tenemos la seguridad de que el que entró a trabajar no está enfermo para evitar que lo que nos sucedió vuelva a ocurrir —afirmó el directivo—. Allí mantenemos una pesquisa activa y efectiva donde hemos levantado un número de pacientes con síntomas que, incluso, han resultado negativos, pero se han aislado y sacado del Hogar de Ancianos. Los trabajadores que entran permanecen por 12 días allí y se estudian con dos PCR antes de entrar y posteriormente de la misma forma, así lo estamos haciendo en las principales instituciones sociales de la provincia para evitar complicaciones como estas”.

Otra de las instalaciones de la salud de la provincia que mantiene abierto un control de foco es el Hospital Siquiátrico Provincial, aunque desde hace alrededor de una semana no genera nuevos pacientes.

“Fue a partir de trabajadores que se infectaron en la comunidad. Suma 14 casos, de ellos nueve pacientes que están muy bien con muy buena evolución y también estamos aplicando cuarentena ahí”.

No obstante, los controles de focos más activos en la provincia actualmente se ubican en Sancti Spíritus, Cabaiguán y Trinidad y corresponden, en todos los casos, a la comunidad.

En cuanto a los eventos de transmisión abiertos —uno institucional asociado al kilómetro 368 y dos comunitarios: uno en el Kilo 12, en la capital provincial, y otro en la comunidad La Esperanza— llevan varios días sin generar casos, en lo fundamental el del Kilo 12 que tras 14 días en stop está propuesto su cierre.

La provincia continúa mostrando indicadores no tan favorables como lo es la tasa de incidencia de casos confirmados en la última quincena: 128.7 por 100 000 habitantes con 596 contagiados y varios municipios descuellan también negativamente como Cabaiguán con 390.64; La Sierpe, 168.15; Sancti Spíritus, 118.83 y Trinidad, 113.91.

Con tales estadísticas y según delinean los pronósticos matemáticos la evolución de la pandemia en los próximos días, aún resta mucha tela por donde cortar.