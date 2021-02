COVID-19 en Sancti Spíritus: Dieciséis casos confirmados, ¿otra vez loma arriba?

Tres de los confirmados hoy no saben dónde contrajeron la enfermedad: uno de Cabaiguán, otro de Sancti Spíritus y similar número de Trinidad. ( Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Hemos vuelto a empinarnos. Quizás porque la ley gravitatoria de la COVID-19 implica ese levitar y ese andar, por lo general, en ascenso. Lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo ahora, cuando al cierre de la jornada anterior se confirmaron 16 casos positivos al nuevo coronavirus, la cifra más elevada en una jornada en los últimos 15 días.

Y tales dígitos nos hace (re)pensar que estamos recorriendo un camino circular, que estamos yendo al mismo punto de retorno. Ni remotamente como en octubre pasado, por ejemplo, pero que luego de días y días los números vuelvan a mostrar esa tendencia al incremento resulta, cuanto menos, un síntoma de empeoramiento.

Lo sostenía esta mañana en su habitual conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública: “Para Sancti Spíritus, que venía con un control de la enfermedad, 16 es alto, eso hace una alerta y, sobre todo, de las medidas que se toman”.

Basta desglosar los dígitos: de los 16 diagnosticados con el SARS-CoV-2, 13 son autóctonos y tres importados. Y un signo apunta a la cronicidad: el del diagnóstico de personas en varios de los municipios que han venido confirmando pacientes en casi todas las jornadas. Se evidencia en que de los 13 autóctonos cinco pertenecen a Sancti Spíritus; cuatro a Trinidad; tres a Jatibonico y uno a Cabaiguán. Por su parte, los foráneos se distribuyen del siguiente modo: uno de la cabecera provincial, otro de Cabaiguán e igual número de La Sierpe. La transmisión de la enfermedad, como hemos reiterado, la tenemos puertas adentro.

Y tal ascenso en la curva de contagios algunos lo achacan a que también se elevó el número de exámenes de PCR analizados: 551 —según informaba la doctora Annie Fernández González, asesora del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis en Radio Sancti Spíritus—; mas, no siempre es esa una relación directamente proporcional. Por el contrario, las autoridades sanitarias han insistido en que el incremento se debe a que existe una evidente circulación viral.

Lo muestra la decena de controles de focos sin fuente de infección precisada, indeterminación que, a la corta, imposibilita cortar en su totalidad los contagios. Eso lo reafirma que tres de los confirmados hoy no saben dónde contrajeron la enfermedad: uno de Cabaiguán, otro de Sancti Spíritus y similar número de Trinidad.

Es una alerta. La otra alarma se viene disparando en la cabecera provincial desde hace días, donde se encuentran activos una veintena de controles de focos —la mitad de ellos en el área Sur de la ciudad—, donde se halla la tasa de incidencia más elevada de la provincia en la última quincena: 31. 53 por cada 100 000 habitantes y donde las cifras de hoy señalan cierta dispersión de los enfermos: dos casos del área Centro (de ellos uno importado), igual número del Norte, uno del Sur y otro de Los Olivos.

Que aún resten más de 400 muestras por analizar dispara no pocas dudas; que más de 300 personas se hallen aisladas y de ellas una cifra superior a 60 estén ingresadas por sospechas de padecer la enfermedad, puede propagar no pocos contagios, que exista una desproporción entre los confirmados y las altas —aunque sea 16 contra 11— no deja de ser un indicador desfavorable, que la curva vaya cuesta arriba empina, por transitividad, todos los peligros.

Por camino azaroso andamos. Habrá que apretar aún más los frenos de la responsabilidad para no volver a transitar, como otras veces, loma arriba.