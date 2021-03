COVID-19 en Sancti Spíritus: Disminuyen los contagios (+infografía)

La víspera se estudiaron 323 pruebas de PCR. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)

Sancti Spíritus anda barranca abajo en el camino de la COVID-19, a juzgar por el reporte de casos diarios. Tanto que, por suerte, andamos en reversa, pues de un día a otro según las estadísticas disminuyen los contagios: al cierre de la jornada anterior se confirman solo dos casos positivos al nuevo coronavirus.

Y cada uno pertenece, precisamente, a los dos municipios que mayor complejidad epidemiológica mantienen en la provincia: uno de la capital provincial y otro de Trinidad. Y para equiparar también, a lo mejor, el comportamiento de días anteriores el espirituano no tiene fuente de infección precisada y el trinitario es contacto de caso confirmado.

Si algo no varía mucho entre ayer y hoy es el número de muestras de PCR analizadas: 323, lo cual con los resultados de la jornada ha conllevado al reporte de un 0. 6 por ciento de positividad. Mas, para no irnos con un solo lanzamiento deberíamos tener en cuenta que nos siguen quedando muestras pendientes: 487 y ya sabemos que ello puede desencadenar no pocos contagios.

Lo lamentable de la jornada precedente es el reporte de un fallecido — con lo que ya suman nueve los decesos luego del 8 de septiembre— que, según la doctora Agnie Fernández González, asesora del programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis, se trata del paciente que desde días atrás se hallaba reportado en estado crítico.

Mas, los contagios de ayer vienen a reforzar el complejo escenario de Trinidad y Sancti Spíritus, únicos lugares que superan la tasa de incidencia de casos confirmados de la provincia —67. 85 por 100 000 habitantes—, con 107. 44 y 91. 57, respectivamente.

Aun cuando las cifras han ido en picada el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, al referirse esta mañana a la situación provincial advertía: “Sancti Spíritus después de un número elevado de casos en días atrás parece que mantiene una estabilidad en la reducción, pero todavía con muchos riegos”.

Vale más entonces, como dice el refrán, precaver para no tener que lamentar.