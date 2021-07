COVID-19 en Sancti Spíritus: Los días más aciagos de la pandemia

En más de medio centenar de los contagiados no se ha podido precisar la fuente de infección. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Con las estadísticas delante podemos decir que desde este domingo y hasta el viernes la provincia ha computado por días las mayores cifras de contagios de toda la pandemia. Y, desafortunadamente, no ha sido una sola jornada con cifras alarmantes, sino que desde el martes, día tras día, la curva de contagios ha superado el centenar y como si fuera poco el jueves rompió todas las marcas hasta el momento: 216 enfermos.

Porque, créame, que en apenas cinco días se hayan computado en la provincia 812 espirituanos infectados por el nuevo coronavirus si no es un récord es un buenísimo average. No caben dudas: esta ha sido la peor semana, de la pandemia aquí y lo sustenta que la mayoría de los casos han sido autóctonos, aunque en más de medio centenar no se ha podido precisar la fuente de infección; que se notifican contagios en todos los territorios, que en siete de los ocho municipios la tasa de incidencia de casos confirmados supera el centenar y que suman ocho fallecidos.

“Sancti Spíritus es el escenario más complejo que tenemos”, aseguró Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, quien exigió resolver la excesiva movilidad de las personas y profundizar en las pesquisas.

En reunión de trabajo del Grupo Provincial para el Enfrentamiento a la COVID-19, Pérez Martín resaltó el extraordinario esfuerzo que viene haciendo el personal de la Salud tras 15 meses de enfrentamiento a la epidemia y recordó la importancia de corresponder a ello con disciplina y con apego a los protocolos diseñados en el país.

“La gran mayoría del pueblo se esfuerza, es disciplinado, cumple las medidas dispuestas”, dijo al evaluar la complejidad derivada del actual rebrote que ha aportado números preocupantes en todas partes, pero sobre todo en la capital provincial, con 500 diagnosticados durante la semana, los cuales se distribuyen por todas las áreas de Salud, tres eventos de transmisión abiertos —los que tiene la provincia— y más de 280 controles de focos activos.

En orden de números y de complicaciones le sucede Cabaiguán, con 91 pacientes computados de domingo a viernes, y Trinidad, donde se han notificado en ese lapso 83 enfermos. Pero nadie está libre de COVID-19: Taguasco, 45; Yaguajay, 38; Fomento, 23; Jatibonico, 22, y La Sierpe —la única rara avis si se viene a ver—, ocho.

Y las autoridades sanitarias lo han recalcado: es este el peor momento de la epidemia aquí. Tanto que en los últimos 15 días la tasa de incidencia de casos confirmados asciende a 343.13 por 100 000 habitantes —con 1 588 diagnosticados—, una de las más altas del país. Al concierto de los indicadores desfavorables se suman Sancti Spíritus con 696.89 y Cabaiguán, 315.93; pero no son los únicos, pues todos los municipios registran tasas elevadas.

Sancti Spíritus vive días muy tensos de este cuarto rebrote de la COVID-19 y, aunque se han reforzado las medidas, el abecé para contener el virus sigue siendo el mismo: usar el nasobuco, mantener el distanciamiento y quedarnos en casa. Ante tal exorbitante disparo de los casos lo único que no puede disminuir es la responsabilidad.