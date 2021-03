COVID-19 en Sancti Spíritus: Más de medio centenar de contagiados en una jornada (+infografías)

En 15 días ya se han infectado 414 espirituanos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Los pronósticos no fallan: el comportamiento de la COVID-19 sigue tendiendo a elevarse, lo que hace pensar —tal y como se aprecia en las últimas jornadas— que a esta cuesta le resta aún un buen trecho para convertirse en meseta.

No digo ya para descender, que a estas alturas se vislumbra como un espejismo o más bien como un camino lejanísimo, que no es lo mismo pero viene a ser igual. Y, créame, no es por aguar fiestas, lo sostengo porque no hay peor bache en este trayecto que las estadísticas: 56 casos confirmados en la jornada precedente, pertenecientes a siete de los ocho municipios de la provincia.

Rutinario es que los mayores números correspondan a la capital provincial: 17 enfermos, de los cuales dos aún tienen una fuente de infección indeterminada, y de ese total una docena pertenecen al Policlínico Sur, el área más complicada de la ciudad. Para reforzar la acostumbrada dispersión, el resto de los casos del municipio cabecera se distribuyen del siguiente modo: cuatro del área Norte y uno de Los Olivos.

Y lo acostumbrado también es que le siga Trinidad —no por habitual deja de ser preocupante, para esquivar malinterpretaciones— con 13 personas contagiadas y de ellas cinco sin nexo epidemiológico precisado. Pero lo inaudito de la jornada precedente, tal vez, es que en Yaguajay y en La Sierpe, dos territorios tan distantes como exentos de COVID-19 en otras temporadas, se hayan reportado ayer 11 enfermos. Lo común de tales lugares es que los yaguajayenses —seis residen en Mayajigua y cinco en la cabecera municipal— y los sierpenses todos son contactos de casos confirmados con anterioridad.

El resto de los diagnosticados en la provincia pertenecen dos a Jatibonico; uno a Guayos, en Cabaiguán, y otro a Taguasco.

De este segundo rebrote inquieta tanto la dispersión como la transmisibilidad. Porque si en 15 días ya se han infectado 414 espirituanos, lo cual ha supuesto que la tasa de incidencia de casos confirmados hoy ande por las nubes: 89. 46 por 100 000 habitantes, ello muestra que el nuevo coronavirus contagia y contagia por días.

Nada que este rebrote es copia del anterior, como si el SARS-CoV-2 tuviese la capacidad también de mutar en complejidad de un rebrote a otro. He ahí las escalofriantes tasas de incidencia de los municipios que superan la de la provincia: Sancti Spíritus con 130. 01; Jatibonico con 105. 83 y Trinidad con 94. 70.

Y como si fuera poco han comenzado a despegar otros: La Sierpe con 90. 08; Yaguajay, 68. 24; Taguasco, 60. 36 y Cabaiguán, 52. 92.

Tales indicadores, unidos a los más de 100 controles de foco abiertos en la provincia, a los 220 casos activos que se hallan ingresados —la mayor cifra de esta pandemia—, las 416 muestras de PCR que restan por recibirse los resultados… son suficiente leña para atizar este fuego de la COVID-19.

A estas alturas lo único que pudiera apagarlo es la voluntad individual y colectiva de cuidarnos exponencialmente en la misma medida que lo está siendo el propio SARS-CoV-2.