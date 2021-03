COVID-19 en Sancti Spíritus: Ochos casos confirmados, ¿entramos en la meseta? (+infografía)

El municipio cabecera aporta la mayor cantidad de casos positivos en la provincia. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Ayer, según las estadísticas, la provincia disminuyó en varios indicadores: menos pruebas de PCR —solo se recibieron 386 muestras—; ocho personas positivas a la COVID-19, lo cual significa 32 contagios menos que los reportados al cierre de antier; menor positividad, que fue de 2. 1 por ciento; únicamente en tres municipios se diagnostican casos… Entonces, ¿mejoramos?

Al menos yo no me atrevería a hablar tan ligero que puede ser lo mismo que errar. Y no es por pesimismo, sino porque las cifras de diagnósticos confirmatorios del SARS-CoV-2 depende desde los contactos y contactos aislados, las muestras enviadas a los laboratorios y hasta la dispersión que no se ve, pero se padece muchísimo.

Que es un descenso considerable es cierto, que resulta necesario esperar antes de sacar cuentas es de precavidos también. Así lo decía esta mañana el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, al referirse al panorama de la provincia: “Habrá que seguir la evolución cada día para ver si ha lograd controlar la transmisión o no”.

Por lo pronto, lo que se sabe es que los confirmados al cierre de la jornada precedente son autóctonos todos, pero en tres no se ha logrado precisar la fuente de infección y estos pertenecen dos al policlínico Sur y uno al Centro, en la capital provincial.

De este municipio cabecera son la mayoría de los diagnosticados: seis, los cuales —de acuerdo con la doctora Agnie Fernández González, asesora del programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis— corresponden tres al policlínico Sur, uno a Los Olivos, otro al Centro y un caso de Banao. El resto de los contagiados residen uno en Taguasco y otro en La Sierpe.

Y lo más que preocupa de los números de ayer es que de los 166 pacientes que se hallan hospitalizados, se reporta una trinitaria de 77 años de edad en estado crítico inestable y un espirituano de 68 años de edad en estado grave.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus.Antecedentes Patológicos Personales: Gastritis Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en horas de la madrugada con signos de insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica y sangramiento digestivo alto con necesidad de intubar, iniciar ventilación mecánica, con sedación y comenzar con doble apoyo con aminas, caída del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Imágenes algodonosas en ambos campos pulmonares. EKG: Taquicardia sinusal con QRS estrecho. Reportada de crítica inestable. Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con descontrol metabólico, se reajusta tratamiento. Ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias y derrame pleural en ambos campos pulmonares Reportado de grave.

Lo otro que inquieta por las consecuencias que puede acarrear son los 172 controles de focos que se hallan activos en toda la provincia, con los números más elevados en el territorio cabecera donde existen 66 de estos sucesos; Trinidad con 51 y Cabaiguán con 15; mas, en el resto de los municipios sobrepasan, excepto La Sierpe que tiene siete, la decena.

Para que la curva de contagios deje de ser una línea ondulada y empinadísima y se convierta, al menos, en una recta estable habrá que conjugar varios factores: desde los logísticos hasta los humanos. No hay nada como un día tras otro; por tanto, lo más aconsejable es seguir siendo cautelosos y esperar.