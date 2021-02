COVID-19 en Sancti Spíritus: Se complica la situación y puede empeorar (+infografías)

En la última semana tuvimos 60 casos que duplica lo que habíamos tenido en semanas anteriores. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

No hay nada nuevo: la COVID-19, se sabe aunque se olvide, es una espiral. Lo distinto, tal vez, resulta que por fortuna se haya ido retardando tanto aquí el segundo rebrote de la enfermedad que desde hace jornadas viene padeciendo la isla toda.

Hemos oscilado como péndulos. Unos días un caso, otros más de 20, otros tres… tantos que solo en la última semana se han confirmado 60 personas positivas al nuevo coronavirus, según ha declarado a la prensa el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud.

Y vienen a completar las estadísticas los ocho contagiados al cierre del día ayer, que si bien, por un lado, no es una cifra tan alarmante; por otro, refuerzan lo que está siendo sintomático en las últimas jornadas: la mayoría de los espirituanos diagnosticados con la enfermedad son autóctonos.

He ahí la evidencia: ayer solo tres importados —del municipio cabecera—; de los autóctonos, tres pertenecen también a la cabecera provincial, uno a Fomento y otro a Trinidad, de acuerdo con la información ofrecida por la Dirección Provincial de Salud. Lo único que pudiese tranquilizar es que, según la propia fuente, todos se vinculan a los controles de foco más activos que tiene la provincia hoy.

En ese listado se cuenta el de la Calle del Medio, en Sancti Spíritus; el de Manuel Fajardo, en Trinidad y el de Calixto García, en Fomento. Mas, tal trío forma parte de los 31 controles de focos que permanecen activos en la provincia.

Y si fuese posible echarle más leña al fuego de la COVID-19 un dato paraliza: de la treintena de controles de foco abiertos, en nueve no se ha podido precisar la fuente de infección, de ellos siete se ubican en Sancti Spíritus, uno en Fomento y otro en Trinidad.

Se ha ido elevando todo, según da cuenta el director provincial de Salud: el número de muestras de PCR de 210 que se tomaban por día a 250 y 275 —ayer se realizaron 328 exámenes—; la pesquisa a la población; la cantidad de infecciones respiratorias detectadas; los pacientes ingresados en centros de aislamiento…

Y, por el contrario, acotaría yo, se ha ido bajando la percepción de riesgo, tanto que pone en peligro la salud y lo que hemos asumido como “nueva normalidad”. Con más de 200 personas aisladas y una cadena que se ha comenzado a alargar por días, todo apunta, y lo reafirman los expertos, a una tendencia al incremento de la curva de contagios.

Lo aseguraba Rivero Abella: “La situación se ha complejizado. En la última semana tuvimos 60 casos que duplica lo que habíamos tenido en semanas anteriores; esto ubica a la provincia en una tasa de incidencia alta, de 16, 3, que cuando se hace sostenida en la valoración que puede hacer el Grupo Temporal Nacionalpodemos tener un cambio de fase. Y hay municipios, como es el caso de Cabaiguán y Fomento, que ya llevan 10 o 12 días de forma mantenida con una tasa por encima de 20, que también pudiera valorarse el cambio de fase a la de trasmisión autóctona limitada.

“Este es el principal indicador, pero no el único; también se tiene en cuenta la posición geográfica, la cantidad de PCR realizadas y el número de controles de foco sin fuente de infección, porque eso te habla a favor de que el virus está circulando y que no hemos logrado encontrar la cadena y eso es muy peligroso porque no podemos hacer acciones para cortar la trasmisión”, añadió Rivero Abella.

Los números propagan, también, otras alarmas. En los últimos 15 días Fomento —con 27, 8—, Trinidad —con 24, 7— y Cabaiguán —con 21, 4— han disparado su tasa de incidencia de casos confirmados por encima de la provincial y, además, se ubican entre el cuarteto de territorios con más casos reportados la semana pasada: ocho, 18 y 10, respectivamente, a los que se añade Sancti Spíritus con 19 enfermos en ese lapso.

Tales guarismos no solo pueden hacer retroceder de fase a varios territorios; sino que puede catapultar aún más el número de enfermos. Ojalá solo sean pronósticos, pero al parecer, Sancti Spíritus volverá a andar loma arriba. Es cuestión de tiempo.