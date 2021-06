COVID-19 en Sancti Spíritus: Se diagnostican 45 nuevos casos al cierre de la jornada anterior (+infografía y video)

La tasa de incidencia de casos confirmados de la provincia asciende a 156.65 por 100 000 habitantes. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

De jornada en jornada Sancti Spíritus sigue elevando su curva de contagios: 45 nuevos casos se han confirmado ayer, lo cual indica que la transmisión de la COVID-19 también anda en espiral.

Lo evidencia no solo el número elevado de pacientes, sino la imprecisión de la fuente de contagio de muchos de los diagnosticados, lo que apunta también a un dato no menos preocupante: la elevada virulencia de las nuevas variantes que están circulando. Porque no todos los que dicen no saber cómo se contagiaron omiten datos ex profeso, la mayoría —según los expertos— obedece a la contagiosidad de las variantes que nos acechan.

Y las estadísticas de la jornada anterior son elocuentes: de los confirmados, dos son importados y 43 autóctonos y de estos últimos, 32 son contactos de casos notificados con anterioridad y en 11 no se ha podido determinar el nexo epidemiológico.

Las cifras más elevadas se computan en la cabecera provincial: 24, de los cuales 11 pertenecen al policlínico Norte —uno de ellos sin fuente de infección—; siete al Sur, de los que en tres no se ha determinado la fuente de contagio; dos al Centro; otro par a Los Olivos, ambos sin nexo epidemiológico, e igual número a Guasimal, en este caso los dos son importados, viajeros procedentes de Rusia.

Otros de los territorios con una situación más desfavorable continúan siendo Cabaiguán y Trinidad, lugares en los que se confirman siete pacientes en cada uno —en el caso de la sureña villa uno no tiene fuente de infección precisada—. Por su parte, Fomento diagnostica tres enfermos, uno sin nexo epidemiológico establecido, mientras que en Yaguajay, se notifican dos y en Taguasco y La Sierpe uno en cada caso.

Lo otro que agudiza el panorama provincial son los más de 280 controles de foco activos y los cuatro eventos de transmisión local abiertos, todos en la cabecera provincial, de los cuales solo aportaron enfermos dos: el del Kilo- 12 que generó cinco pacientes y ya suma 32 y el de Juan González con otro enfermo más para acumular 24 infectados.

Con las estadísticas de la última quincena la tasa de incidencia de casos confirmados de la provincia asciende a 156.65 por 100 000 habitantes y se mantienen elevadas las de cuatro municipios: Sancti Spíritus con 299.86; Fomento, 173.50; Cabaiguán, 124.59 y Trinidad, 129.45.

Asimismo, de acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Salud Pública, al cierre de la jornada precedente tres espirituanos se hallan reportados en estado crítico: una joven de 24 años de edad, un anciano de 86 años y otro de 75 años de edad.

Las cifras apuntalan todas las certidumbres: por más que se intente frenar, el SARS-CoV-2 sigue cercando a Sancti Spíritus.