COVID-19 en Sancti Spíritus: Sumando y sumando

Autoridades de la provincia reconocen que la calidad de la pesquisa ha determinado, también, la complejidad epidemiológica que padecemos hoy. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Como una espiral, por ahora sin tendencia al decrecimiento, se comporta la COVID-19 en la provincia. Y deberá seguir siendo de ese modo durante esta semana y la próxima, más en esta última cuando las autoridades sanitarias vaticinan el pico de casos para, luego, comenzar a vivir en la meseta que debe anteceder al descenso.

Así ha sido y deberá ser. Pero, por ahora, las cifras que se reportan siguen apuntando a un in crescendo sostenido: al cierre de la jornada anterior se diagnosticó una docena de nuevos pacientes, quienes se distribuyen en los siguientes municipios: siete del territorio cabecera —residentes en el área Sur, la Norte y en Guasimal—, cuatro de Cabaiguán y uno de Yaguajay, de ellos 11 contactos de casos confirmados y uno, del territorio cabecera, sin nexos epidemiológicos definidos.

Cuarenta y tres controles de focos activos, más de 20 en la cabecera provincial, una cifra superior al centenar de casos diagnosticados en los últimos 15 días y más de 600 personas en aislamiento por ser un eslabón de una cadena de cualquier positivo atizan las estadísticas todas.

Y disparan no pocas alarmas los focos abiertos en la calle Quinta del Este, en Sancti Spíritus, asociado a los trabajadores del laboratorio del Policlínico Sur que ya suma 10 casos positivos; el de Jobo Gordo, en ese propio municipio, con siete enfermos; el de Pelayo Cuervo, en Trinidad, vinculado a trabajadores del Turismo de la cadena Palmares, donde se han infectado hasta la fecha nueve personas y restan 25 por estudiar y el del CAI Uruguay, en Jatibonico, el más activo ahora en el que se han diagnosticado nueve casos, más de un centenar ha resultado negativo y están pendientes a resultados de segunda muestra de PCR más de una treintena de personas.

Ante tal panorama epidemiológico que de día en día ha venido agravándose en la provincia el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, advertía: “Durante esta semana y la próxima debemos tener un incremento de casos. En la semana anterior tuvimos un número importante de casos que no tenían fuente de infección, ya a raíz de que hemos ingresado todos los contactos, tanto de sospechosos como de positivos, los que están saliendo provienen de controles de foco que tenemos abiertos. Si bien el número que se está dando es importante vemos que hay un control de la epidemia”.

No obstante, de una semana a otra se ha ido incrementado todo: de 28 a 33 los centros de aislamiento —recientemente se abrieron dos nuevas instituciones con estos fines en Sancti Spíritus, dos en Jatibonico y otra en Trinidad— y la tasa de incidencia de 15.8 el pasado lunes a 26.4 por 100 000 habitantes ayer, por solo mencionar par de indicadores.

Para controlar la epidemia que ha vuelto a exacerbarse en la provincia no basta con el aislamiento de todos los contactos —medida que viene dando resultados en cuanto al corte de las cadenas de trasmisión— ni el incremento de las personas pesquisadas ni tan siquiera el reforzamiento de varias medidas; el control depende, en buena medida, de la responsabilidad individual y colectiva.

En días pasados las autoridades de la provincia reconocían, ante el Grupo Temporal Nacional de Trabajo, que la calidad de la pesquisa ha determinado, también, la complejidad epidemiológica que padecemos hoy.

Al decir del doctor Rivero Abella el asunto no se ciñe a una sola causa: “El principal problema que nos ha llevado a esta complicación fue que el aislamiento que se realizó intradomiciliario no sirvió, hubo mucha indisciplina con eso y después que se nos dio la orientación de ingresar a los contactos de sospechosos y positivos, pues las capacidades no daban y, por tanto, se quedaron por varios días personas en la calle que eran contactos de sospechosos y positivos.

“Y la pesquisa si bien hoy está levantando un número importante de IRA, todavía tiene insuficiencias. Ya la pusimos por universo fijo para poder pedirle cuentas a la persona encargada cuando sale alguien de un lugar, porque anteriormente como pesquisaba en diferentes universos no sabíamos quién era el que había pasado por ahí. Hoy pesquisa siempre el mismo en el mismo lugar”.

Demasiadas piedras en el camino de la COVID-19. Las estadísticas señalan que aún nos resta un trecho por recorrer cuesta arriba, lo que hace falta es que más temprano que tarde empecemos a descender y que los frenos los pongamos todos.