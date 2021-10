Covid en Sancti Spíritus: Descienden a 70 los espirituanos infectados al cierre de la jornada anterior

Trinidad figuró al cierre de este viernes junto con Sancti Spíritus como los municipios con más casos registrados.

Estadísticamente la curva de contagios de la provincia anda en picada. Después de meses donde se ha padecido el más tenso de los rebrotes aquí, al parecer —según los números—, los infectados por el nuevo coronavirus van disminuyendo; tanto que al cierre de la jornada anterior los 70 diagnosticados suponen 15 menos que los reportados este viernes.

Pero amén de la cantidad de casos confirmados, lo más que se ha ido reduciendo es la positividad de las muestras analizadas: 3.4 por ciento —por debajo del 5 por ciento que la Organización Mundial de la Salud declara como alta complejidad— lo cual, de acuerdo con los expertos, apunta a que la transmisión va cediendo.

Igual que ayer el único territorio que no computa enfermos es Taguasco; no obstante, se siguen dispersando los casos por los restantes siete municipios.

Trinidad y Sancti Spíritus son los que más pacientes registran, 16 en cada uno de estos lugares, y en segunda y tercera posición se ubican Cabaiguán y Jatibonico con 15 y 12 casos, respectivamente.

En el resto de los territorios las cifras no superan la decena: Fomento, siete; Yaguajay, tres y La Sierpe, uno.

Y, por supuesto, declina también la tasa de incidencia de casos confirmados en la última quincena: 562.66 por 100 000 habitantes con 2 604 confirmados en ese lapso; por encima continúan los municipios de La Sierpe, 1 225.08; Yaguajay, 1 069.72 y Jatibonico, 914.84.

Mas, como para no confiarnos un dato punza: más de un centenar de personas se encuentran ingresadas por sospechas de padecer la enfermedad y ello, de resultar determinado número positivos, puede alargar las cadenas de contagios.

Entonces no desisto de repetir la misma advertencia: que no nos mine la irresponsabilidad para que, a la corta, no andemos de nuevo padeciendo otro rebrote.