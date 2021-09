Covid en Sancti Spíritus: Los contagios vuelven a superar el millar (+video)

En la cabecera provincial se informaron 336 casos positivos. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Sancti Spíritus vuelve a ser, como ha sucedido en otros interminables rebrotes de la covid, el epicentro de la pandemia en la región central y uno de los territorios más complicados epidemiológicamente en la isla. Lo evidencian dos datos que, a la corta, redundan en lo mismo: la altísima transmisión, porque al cierre de la jornada anterior la provincia confirma la segunda cifra más elevada de casos positivos en el país y la mayor positividad de las muestras en Cuba.

Para rematar complejidades están los 1 059 casos confirmados —solo uno tiene como fuente de infección el extranjero— que se dispersan por los ocho municipios, tanto que en cinco territorios los reportes de pacientes superan el centenar.

En medio de un escenario gravísimo, continúa siendo la capital provincial el lugar con la varilla más alta: 336 enfermos, los cuales se distribuyen por las seis áreas de Salud en desproporciones considerables, pues 97 pertenecen al Policlínico Sur —que no ha dejado de ser el área más complicada—; 90 al Centro; 56 al Norte; 35 a Banao; 34 a Los Olivos y 24 a Guasimal.

Y si un territorio le ha sucedido en complejidad es Cabaiguán, donde se notifican 194 casos, la mayoría residentes en la cabecera municipal, pues solo ocho corresponden a la localidad de Guayos.

Mas, el panorama epidemiológico espirituano se ha ido deteriorando tanto que en varios municipios donde antes la covid era una rareza ya hoy, desafortunadamente, se ha vuelto tendencia. Lo digo no solo por Taguasco, que registra 126 enfermos —de ellos 32 pertenecen a Zaza del Medio, pero no está en sus peores momentos— y Jatibonico que computa 114; sino, sobre todo, por Fomento, en el cual el repunte de los contagios no parece ir cuesta abajo: 118 pacientes.

Aun cuando se confirmen menos casos, ello tampoco quiere decir que en el resto de los territorios las gravedades sean menores. De ahí que preocupen igual los 82 diagnosticados en Yaguajay —41 corresponden a Meneses; 12 a Venegas y seis a Mayajigua—; los 63 de Trinidad, de los cuales una docena reside en Condado y cinco en Caracusey; y los 26 de La Sierpe.

Desvela, si se sabe que la oscilación de los confirmados se debe más a la variabilidad de las muestras procesadas en cada lugar que a una real mejoría de la situación epidemiológica.

De crítico pudiera catalogarse el escenario actual de la provincia: 1 107 controles de focos activos; ocho eventos de transmisión abiertos —de los cuales solo aportaron casos los de El Jíbaro (5), Las Nuevas (4), ambos en La Sierpe, y Andrés Berro (1), en Trinidad—; wn tanto 2 469 personas se encuentran esperando resultado de las pruebas realizadas, según informaba en Radio Sancti Spíritus la doctora Agnie Fernández González, asesora del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis.

La tasa de incidencia de casos confirmados es de 2 777.65 por 100 000 habitantes con 12 855 diagnosticados en los últimos 15 días, un hecho que viene a ser más bien la consecuencia de las causas relacionadas con anterioridad. Y si hiciese falta redundar en la gravedad de la pandemia aquí, bastaría añadir los exorbitantes números que se ciernen en todos los territorios: Fomento, 4 242.90; Jatibonico, 3 059.66; Sancti Spíritus, 2 987.45; Taguasco, 2 812.57; Trinidad, 2 654.98; Cabaiguán, 2 441.87; Yaguajay, 1 980.82 y La Sierpe, 1 855.63.

Septiembre, sin dudas, ha superado con creces al mes de agosto, que ya era el más aciago de toda la pandemia aquí. A tal infausto pronóstico apuntan los récords de casos que se han impuesto en los últimos días y la letalidad que también anda in crescendo, tanto que, al cierre de la jornada anterior, según el parte oficial del Ministerio de Salud Pública, se reportan otros cinco decesos: dos personas residentes en Cabaiguán, igual número en Sancti Spíritus y uno en Trinidad.

La covid sigue imponiéndose en la provincia y, por lo que se ve, ponerle un pie delante nos está costando muchísimos enfermos, muertes y trabajo.