¿Cuáles son las posibles interrupciones eléctricas para este jueves en Sancti Spíritus?

Este cronograma podría variar, en dependencia del comportamiento de la carga prevista durante la jornada de este jueves a nivel de país. (Foto: Oscar Alfonso)

Con motivo del déficit de generación eléctrica a nivel de país, asociado a la necesidad de garantizar el servicio de electricidad a un número cada vez más creciente de hospitales y centros de aislamiento para pacientes con COVID-19, el programa de distribución por circuitos eléctricos de la carga prevista para afectar en la provincia durante el jueves 19 de agosto es el siguiente.

Entre 2:00 a.m. y 8:00 a.m. se han contemplado los circuitos comprendidos dentro del Bloque No. 2, que son los siguientes: el 112 Olivos 2 (Ciencias Médicas, EIDE, Polivalente, Emisora Provincial de Radio, Policlínico Olivos I, Hotel Zaza, Carretera Central hasta Dos Ríos, Plaza Cultural, Feria Agropecuaria, Fábrica de Vinagre, Avenida de los Mártires, Raimundo); el 108 La Boca (La Boca, Río Caña, Campismo Manacal), 69 Playa Vitoria (Batey Simón Bolívar, Centro de Limpieza, Estación de Monitoreo del CITMA), 70 Batey Simón Bolívar (Hospital Yaguajay), 1675 Jatibonico-Jíbaro (Circuitos 43, 44, 45, 48, 49, 50 El Patio, El Cieguito, La Yaya, Las Nuevas y La Sierpe), 3010 Sancti Spíritus (Circuitos 13, 101, 1, 3, 4, 5, 15, 17, 51, 52, 73, 74 Zona de Inseminación, Entronque de Guasimal, Banao, El Pinto, Paredes, Guasimal, Mapos, Natividad, Tunas de Zaza, Heriberto Orellana), 60 Trinidad (Casco Histórico, Torre de Televisión, La Pitilla, La Mano del Negro, La Vigía), 21 Cabaiguán (El Jobo, Isidro González), 2105 Ramal Neiva (Circuitos 23, 81, 24. 25, 26 Neiva, Saltadero, Jíquima, Las Minas de Jarahueca, Los Tramojos, La Larga, La Amistad), 20 Cabaiguán (Refinería, estadio, Reparto Canario, Zona de Desarrollo, Policlínico).

A partir de las 8:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m. la interrupción del fluido eléctrico correspondería al Bloque No. 4, dentro del cual se incluyen los siguiente circuitos: 1820 Trinidad (Circuitos 68, 94, 86, 87, 62, 63 (Zona de San Pedro, Caracusey, Pitajones, Ancón, Condado, Pulpa Cuba), 117 Camino de La Habana (Las Tosas, Macaguabo, Potabilizadora, C. Habana, Bayamo y Paseo Norte hasta Parque Caridad, Céspedes, Independencia hasta el Parque), 103 Pedrero y 30 Sopimpa (El Pedrero, Victoria de Girón), 115 Agramonte (Plaza de Jesús, Parque Honorato, Hotel Rijo, BPA, Telepunto ETECSA, Agramonte, Reparto 26 de Julio, Carretera del Jíbaro, Policlínico Sur, Propaganda PCC, Puesto de Mando Agricultura, Las Tecas, La Pesca), 88 Punta Diamante (Salida Cabaiguán y Punta Diamante), 29 Fomento (Granja Militar, Calle Plácido, Hogar de Ancianos, Edificios Médicos, Hotel Escambray, Fábrica de Tabaco Torcido, CUPET), 61 Trinidad (Trinidad, Casilda, Reparto Armando Mestre y Félix Echemendía, La Pitilla, Estación de bombeo, Centro de Elaboración), 76 Ampliación Fomento (Reparto Las Delicias, Batey del CAI, Piedra Gorda, Bandec, Cadeca, BPA), 77 Ampliación Fomento (Fomento rural, Centro de Acopio, Torre TV), 102 Agabama, 22 Cabaiguán (Calle Valle, Gobierno, Emisora de Radio).

De 2:00 p.m. a 8:00 p.m. el servicio de electricidad podría faltar en el Bloque No. 1, el cual comprende los circuitos: 119 Los Laureles (Kilo-12, Reparto Militar, Rotonda, Rancho Hatuey, Los Laureles Chambelón, Pajonal, La Aurora, La Trinchera), 121 Camino del Rastro (Estación de bombeo, El Rastro, INRH, Matadero Provincial, Loma Punto Fijo, Bayamo Sur, Hotel Perla, panadería La Ceiba y La Diana, Plazoleta Hanoi, Cine Conrado Benítez), 1495 Jatibonico-Tuinucú (Circuitos 40, 41, 99, 58, 2, 75, 56, Jatibonico, Arroyo Blanco, Ojo de Agua, San Felipe, Batey Uruguay El Tejar, Taguasco-Chucho Emilia, La Rana, Tres Guanos, edificios Taguasco, zona centro de Taguasco), 35 Mayajigua (Mayajigua, El Río, Aridanes), 3 000 Tuinucú-Jatibonico (Circuitos 53, 100, 54, 107, 19, Zaza del Medio, Servicentro, Siguaney, Ciro Redondo; Managuaco, El Majá y Motel El Mosquito, Caja de Agua, Cable Coaxial, La Surapa), 1480 Jatibonico-Ciego (Circuitos 46, 47, 78, El Pelú, Cristales, Trilladera, Colorado, La Concepción, Plan Malanga, Reforma 3, Melones, El Corojal, Bernal 5, Pozos de petróleo, ICRM), 42 Papelera (La Charca, Estadio Genaro Melero, Gran Panel, Politécnico Raúl Galán, Edificios).

Por último, en la noche, en el horario entre las 8:00 p.m. del jueves y las 2:00 a.m. del viernes, se ha previsto la afectación del Bloque No. 3, dentro del cual figuran los siguientes circuitos: 7115 Yaguajay-Cabaiguán (Circuitos 39, 38, 98, 36, 37 El Yigre, Meneses, Jobo Rosado, Jarahueca, Itabo, Batey Colorado, Iguará, Mérida , Perea, Venegas), 3020 Cabaiguán (18 y 27 de Guayos, Tres Palmas, Nieves Morejón), 31 Yaguajay (Zona centro de Yaguajay, Policlínico), 116 Fábrica de Acetileno (Barrio detrás del Acueducto, Fábrica de Acetileno, Camino de las Cañas, Matadero de Aves, Cerámica Blanca, CPA A. Montejo, Tancaje, El Guajén, Ave 26 de Julio, Jobo Gordo, Ave. Soviética, Reparto 23 de Diciembre), 59 Trinidad (Reparto La Purísima, Hogar de Ancianos, Hospital Psiquiátrico, Turismo), 32 Yaguajay (Fábrica de Refrescos, estadio, General Peraza), 111 PCC, Hospital (Reparto Toyo, Clínica Dental, Olivos II, Policlínico Centro, Trasval, Poder Popular, BPA, PNR, Meteorología), 71 Cabaiguán (Cabaiguán y Los Pinos), 72 Santa Lucía (Santa Lucía, Pozas), 1815 Tatagua-Topes.

