Cuando la COVID-19 se coló en Iguará (+fotos)

La desinfección del transporte es una de las medidas adoptadas en la comunidad. (Foto: Michel Romero Esquijarrosa)

Cuando el 14 de enero se conoció el primer caso positivo a la COVID-19 en la comunidad de Iguará, en el norteño municipio de Yaguajay, las alarmas se encendieron. La noticia corrió como pólvora por el poblado y creció la zozobra en un sitio que, hasta ese momento, no había registrado incidencias de la enfermedad.

Como nunca antes los habitantes de esta localidad sintieron el miedo tan cerca. Y es que, tras confirmarse el caso inicial, pasaron solo dos días para que aparecieran los otros cinco.

No hubo dudas, el virus SARS-CoV-2 se coló en estos predios de la geografía yaguajayense para desordenar la rutina de una zona que desde entonces no cierra los ojos ante el fantasma del coronavirus, una enfermedad que no repara en edades, razas, profesiones ni límites geográficos.

NO HAY TREGUA EN LA PROTECCIÓN

A sus 65 años de edad, Mercedes Gutiérrez Cabrera no se había sentido tan asustada. “Todos los días estaba al tanto de la enfermedad, pero nunca pensé que nos fuera a tocar a nosotros”, cuenta quien desde hace unas jornadas poco sale de su vivienda, pues se ha limitado el movimiento dentro y fuera de la comunidad.

Solo se aproxima a las residencias de sus vecinos más cercanos y, de ahí, “voy directo para la casa”. Y es que no quiere incumplir con las medidas implementadas, las cuales están dirigidas a cortar la transmisión de la enfermedad. Julio Correa Echemendía, presidente del Consejo Popular, lo confirma: “Prohibimos la entrada y salida a Iguará, excepto para asegurar los servicios vitales y de las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana se restringe el tránsito en la localidad”.

La doctora Miladys Hernández Figueiras destaca la importancia de las pesquisas activas. (Foto: Michel Romero Esquijarrosa)

A dichas regulaciones se adhieren el uso obligatorio del nasobuco, la suspensión de las reuniones informales y se preservan los tres puntos de desinfección habilitados en la zona. Sin embargo, a pesar de tales indicaciones, todavía persisten algunas personas que transgreden estas normas. “Estamos trabajando de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para evitar las indisciplinas y actuar contra ellas. Nuestra responsabilidad es cuidar a la población”, asegura Correa Echemendía.

Y en este camino, no faltan las estrategias que despliegan los especialistas en Epidemiología, quienes han anclado en este poblado desde que emergiera el primer caso.

“Inmediatamente comenzamos las acciones de control de foco, de conjunto con el equipo de respuesta rápida.

“Realizamos las pesquisas activas a todos los casos involucrados, con sus encuestas epidemiológicas, el aislamiento domiciliario, la realización de las pruebas PCR a los contactos directos, así como las labores de fumigación que se efectúan ante un evento como este”, comenta Osmaida Cruz González, jefa del Departamento de Higiene y Epidemiología en el área de salud de Venegas.

ALIVIAR EL CONFINAMIENTO

Si no fuera por el apoyo de los delegados de circunscripción, los militantes del Partido, los miembros de las organizaciones de masas, así como del personal de Salud, poco se hubiera logrado en Iguará.

Gracias a ellos se ha controlado el trasiego de personas. También trabajadores del Inder, Cultura y Educación integran la cifra de los 55 mensajeros que se encargan de trasladar productos de primera necesidad a los alrededor de 200 habitantes que se encuentran bajo ingreso domiciliario.

Bien lo sabe Yasmina Cuello Gómez, quien transporta lo mismo medicamentos que productos alimenticios hasta tres de las viviendas aisladas. Según cuenta, lo hace con una convicción: “Siento que debo ayudar a mi pueblo en este momento”. Raquel Hernández Correa, licenciada en Rehabilitación, quien apoya el proceso de pesquisa activa, no lo duda. “Buscamos síntomas respiratorios en la población y chequeamos sobre todo a los grupos más vulnerables: personas mayores de 60 años, niños menores de un año y embarazadas”, confiesa.

Alrededor de 200 personas permanecen bajo ingreso domiciliario, según constata la Jefa del Departamento de Higiene y Epidemiología del área de salud de Venegas. (Foto: Michel Romero Esquijarrosa)

Y es que a decir de Miladys Hernández Figueiras, miembro del Consejo de Dirección del área de salud de Venegas, “todo el personal sanitario que labora fuera del territorio se ha reubicado en función de las pesquisas activas en cada consultorio médico de la familia”.

Con dicha estrategia se persigue despejar todas las incógnitas en un territorio que supera los 4 000 habitantes. Y mientras se identifican casos sospechosos, los pobladores cumplen con el confinamiento, esa oportunidad que les ha tocado vivir en un pueblo que, a golpe de esfuerzo, intenta quitarse las huellas de la COVID-19.