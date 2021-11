Cuba agradece a eurodiputado por su firme postura en defensa de la Revolución

Bruno Rodríguez sostuvo hoy un fraternal encuentro con el eurodiputado Manuel (Manu) Pined. (Foto: @BrunoRguezP)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció este 12 de noviembre la firme postura en defensa de la Revolución del eurodiputado español Manuel (Manu) Pineda, a quien recibió en esta capital.

El canciller expresó la gratitud por el activo apoyo del vicepresidente del Grupo de Amistad con Cuba de la Eurocámara, en denuncia de la actual campaña político-comunicacional liderada por el Gobierno de Estados Unidos que atenta contra la estabilidad y la soberanía de la isla.

En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de la diplomacia calificó de fraternal el encuentro con el también miembro del Partido Comunista de España.

Sostuve fraternal encuentro con el eurodiputado @ManuPineda, a quien agradecí postura firme en defensa de #Cuba y su activo apoyo en denuncia de la actual campaña político-comunicacional liderada por el gob. EEUU que atenta contra la estabilidad y la soberanía de nuestro país. pic.twitter.com/TblY5DMgXd — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 12, 2021

En esta semana Pineda, en visita de trabajo a la nación caribeña, recorrió instituciones científicas y tuvo información sobre el funcionamiento del sistema de salud.

También sostuvo un intercambio con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, a quien ratificó la solidaridad hacia el territorio insular.

Además, conversó con representantes de organizaciones juveniles cubanas y denunció los planes de subversión promovidos desde el exterior, la tergiversación de la realidad y el uso de noticias e imágenes falsas luego de los disturbios del pasado 11 de julio en ciudades del país.

Recientemente el titular rechazó la injerencia de Washington en los asuntos internos del país, en momentos de celebración nacional tras el control de la pandemia de la Covid-19 y la vuelta a la nueva normalidad.

“La política de Estados Unidos contra Cuba está destinada al fracaso. Despierten de ese sueño. No va a suceder. No ha funcionado, no funciona y no funcionará jamás», subrayó el jefe de la diplomacia.