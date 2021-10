Cuba atraviesa por un proceso gradual de recuperación económica

Alejandro Gil, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba. (Foto: ACN)

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, afirmó este 14 de octubre que el país atraviesa por un proceso gradual de recuperación económica, pero advirtió acerca de crear falsas expectativas.

En conferencia de prensa explicó que superar la contracción del producto interno bruto (PIB) del pasado año, que fue de un 10,9 por ciento, demanda tiempo, sobre todo por que las circunstancias del bloqueo económico de Estados Unidos y de la pandemia de Covid-19 mantienen su afectación.

No obstante, dijo, la economía no está detenida, no observamos pasivamente la situación cubana e internacional, y todo el tiempo hemos buscado soluciones.

Al respecto señaló que ante la disminución de las personas enfermas y el avance de la vacunación, la nación caribeña emprendió la reactivación de las actividades económicas, lo cual transita por la apertura de determinados servicios y del turismo internacional, el próximo 15 de noviembre.

A ello se suma la concreción de medidas como las implementadas en la empresa estatal, el principal sujeto económico del país; y en el sector privado, con las modificaciones en el trabajo por cuenta propia, a partir de la ampliación de sus posibilidades de actuación.

También la aprobación de 162 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y seis cooperativas no agropecuarias, las cuales ya han generado más de dos mil 300 empleos.

Sobre el particular, Gil detalló que en una etapa inicial se convirtieron en mipymes varios negocios privados cuya estructura apuntaba a esa nueva forma de organización, en un proceso con ‘un mínimo de burocracia y máximo de agilidad, transparencia y confianza desde el Ministerio de Economía hacia los solicitantes’.

Sin embargo, precisó, ya hay mipymes y cooperativas que provienen de nuevos emprendimientos, y aclaró que no hay límites ni metas en la cantidad a aprobar, y que la convocatoria para presentar la documentación está abierta y no caduca.

El vice primer ministro se refirió también a las disposiciones adoptadas para dar mayor autonomía a las empresas estatales, y puso como ejemplo positivo de su impacto que más de 60 entidades iniciaron procesos de retribución a los trabajadores sin aplicar escalas salariales.

Esto les permite pagar de acuerdo con el desempeño de cada quien y los resultados reales de la institución, lo cual las sitúa en mejores condiciones frente al sector privado.

Cuba atraviesa una situación excepcional de falta de liquidez y el bloqueo estadounidense continúa ahí, remarcó el titular de Economía, quien recordó que las 243 medidas coercitivas aplicadas por la administración de Donald Trump (2017-2021) se han mantenido.

A pesar de eso, estamos en una etapa diversificación del tejido productivo, de flexibilización de los actores económicos y otras acciones, que permitirán que poco a poco recuperemos los niveles productivos y de ofertas a la población.

Recordó que el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como la paralización de la economía con la caída precipitada del turismo, a causa de la pandemia, provocaron un escenario financiero complejo.

Ese escenario se refleja en una contracción del 10,9 por ciento del Producto Interno Bruto en 2020, aunque refirió la existencia de muchas reservas a las que hay que ponerles nombre y apellidos.

Insistió en que el país se recuperará de una situación económica tan excepcional en pocas semanas o meses.

Indicó en no crear falsas expectativas y exhortó a compartir buenas prácticas en la gestión económica de la nación.