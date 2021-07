Cuba: Comparecen Díaz-Canel y su equipo de Gobierno ante la opinión pública nacional

Ustedes pueden tener la seguridad de que el gobierno de Cuba ha tenido siempre la intención de no causar afectaciones. (Foto: Radio Rebelde)

El Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y miembros de su equipo de Gobierno comparecen ahora mismo en la televisión y radio cubanas, en transmisión conjunta, poco después de los intentos de desestabilizar el orden y la tranquilidad del país, que encontraron una contundente respuesta de las fuerzas revolucionarias en las calles.

La gran mayoría de los espirituanos permanece atenta a la comparecencia del mandatario cubano, quien, en su alocución especial de este domingo, también en cadena nacional, aseguró que los revolucionarios “no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación”.

En su intervención dominical, Díaz-Canel denunció los reales objetivos de las campañas de descrédito articuladas contra Cuba, que vive una compleja situación económica y sanitaria, generada por el bloqueo de la administración de Estados Unidos y la pandemia de la COVID-19.

En tal escenario, “de manera muy cobarde, sutil, oportunista, muy perversa —manifestó el Presidente de Cuba—, a partir de las situaciones más complicadas que hemos tenido en provincias como Matanzas y Ciego de Ávila, estos que siempre han estado apoyando el bloqueo, los que han servido como mercenarios, lacayos del imperio yanqui, empiezan a aparecer con doctrinas de intervención humanitaria, de corredor humanitario, para fortalecer el criterio de que el Gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación, como si estuvieran tan interesados en el bienestar y salud de nuestro pueblo”, subrayó Díaz-Canel.

“Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren resolver los problemas de Cuba: abran el bloqueo y vamos a ver a cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo? ¿Qué fundamento legal, moral, sostiene que un gobierno extranjero le pueda aplicar esa política a un país pequeño, y en medio de situaciones tan adversas? ¿Eso no es genocidio?”, preguntó el Jefe de Estado.

En las últimas horas, los espirituanos dignos también denunciaron los perjuicios de esa política de hostilidad del gobierno de Estados Unidos, y correspondieron con la exhortación del Primer secretario del Comité Central del Partido de defender la Revolución en las calles.