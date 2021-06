Cuba noquea a Colombia en despedida del preolímpico de béisbol

Los cubanos vapulearon a los cafeteros por la vía rápida con maracador de 16 carreras por tres.

Con ataque de 18 indiscutibles, Cuba noqueó este miércoles 16-3 a Colombia en juego de puro trámite que significó la despedida de ambas selecciones del clasificatorio olímpico de béisbol camino a Tokio 2020.

En el estadio The Ballpark of the Palm Beaches, de la ciudad estadounidense de West Palm Beach, el equipo de la isla caribeña vivió su mejor jornada madero en mano e hizo la cruz en la casilla de las victorias, después de caer de forma consecutiva ante Venezuela y Canadá, en ambos casos por 5-6.

Sin posibilidad de asistir a la justa multidisciplinaria de la capital de Japón, los cubanos vapulearon a los cafeteros, con actuaciones estelares del campocorto Erisbel Arruebarrena (5-4, 4CI, 2CA, 1HR) y el jardinero izquierdo Raico Santos (5-3, 4CI, 2CA, 1HR, 1-3B).

Otros protagonistas de un partido multihits fueron el guardabosque central Roel Santos (4-3, 1CI, 2CA, 1-2B, 2BB), el tercera base Yadil Mujica (6-2, 3CI, 2CA, 1-2B), el inicialista Yordanis Samón (2-2, 3CI, 2CA) y el receptor Iván Prieto (3-2, 1CI, 3CA).

Colombia, en tanto, disparó ocho inatrapables, entre ellos bambinazo del torpedero Jeters Down (4-1, 1CI, 1CA, 1HR), aunque también firmó una notable faena el defensor del primer cojín Andrés Angulo (4-2, 1CI, 1-2B).

El éxito terminó en el historial del derecho Brian Chi (1-0, 5.0, 1C, 4H, 1BB, 3K) y el revés en la hoja de servicio de Daniel Castillo (0-1, 0.2, 3C, 4H, 1BB), abridor de un staff que utilizó a siete de sus piezas en pos de frenar la furia de los antillanos.

Así, Cuba culminó en la tercera posición del grupo B, con balance de un triunfo y dos descalabros, por encima de Colombia (0-3) y detrás de Venezuela (3-0) y Canadá (2-1), planteles que enfrentarán la Súper Ronda junto a Estados Unidos (2-0) y República Dominicana (2-1), líderes de la llave A.

Este torneo eliminatorio otorgará al campeón un boleto a los Juegos de Tokio, mientras segundo y tercer puestos obtendrán el derecho de asistir al preolímpico mundial programado para la ciudad mexicana de Puebla, del 22 al 26 de junio.