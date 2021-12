Cuba: Vigilancia epidemiológica se fortalece con nuevas medidas

Díaz-Canel instó a reforzar los protocolos sanitarios en todos los territorios. (Foto: Estudios Revolución)

Al cierre de la semana pasada Cuba reportó un aumento en el diagnóstico de casos de covid en un 34,8%, lo que significa 163 enfermos más que los siete días anteriores. Varios territorios vieron aumentar sus cifras, entre ellos La Habana, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Isla de la Juventud y Matanzas, tendencia que ha continuado.

Nosotros no podemos regresar a una situación de complejidad, alertó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión que sostuvo este martes con científicos y expertos del Ministerio de Salud Pública. No podemos echar atrás, dijo, todo lo que hemos logrado, y la tendencia en los últimos días no ha sido buena.

El Presidente de la República recordó cómo el fin de año pasado, luego de la apertura de fronteras, el país fue complicándose en un pico pandémico que duró casi todo el 2021.

Después de un enfrentamiento tan duro, subrayó, no podemos ahora bajar la guardia, y se refirió a elementos que están fallando en el control en frontera y también hacia lo interno con medidas epidemiológicas que se están incumpliendo.

En el debate con los científicos se analizó la expansión en el mundo de la variante Ómicron que, según informó la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, ha sido identificada en 110 países. Hay evidencias consistentes, alertó, de la ventaja de esa variante sobre la Delta, se disemina más rápido y duplica el número de casos en 2 ó 3 días.

En Cuba, agregó, se han determinado 44 casos como Ómicron, 38 de ellos solo entre el 19 y 25 de diciembre. De aquel total, 23 tienen como fuente de infección el extranjero y los demás son contactos. El 43,2% de los enfermos con esta variante del virus en el país ha presentado síntomas leves y el resto ha estado asintomático.

Por el riesgo que supone esta situación para la nación, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, explicó varias medidas que se tomarán para organizar la pesquisa activa y los servicios de salud ante un posible aumento de casos. Asimismo se analizó la disponibilidad de medicamentos para tratamientos preventivos, antivirales, antiinflamatorio y otros que podrían necesitar pacientes graves y críticos.

Igualmente se presentó la estrategia de vacunación de refuerzo en Cuba, un cronograma que ahora se adelanta ante el peligro de la nueva variante. Según detalló la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, no se esperará a los seis meses después de completado el esquema de vacunación para aplicar el refuerzo, se podrá hacer a partir de los 3 meses, precisó.

Se garantizará una vacunación extensiva e intensiva, consideró la especialista, y se utilizarán para ello las tres vacunas con Autorizo de Uso de Emergencia: Soberana Plus, Soberana 02 y Abdala.

Al respecto, el titular de Salud Pública informó que para el mes de enero toda la población cubana tendrá puesta su dosis de refuerzo. Deben ser la provincia de La Habana y el municipio especial de la Isla de Juventud los primeros territorios que concluyan esta campaña. También por indicación del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, se intensificará el proceso en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, ambas con grandes poblaciones y que se vieron complicadas en el anterior rebrote.

Luego en reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para atender los temas de la covid, que fue dirigida por Marrero Cruz, se analizó a través de videoconferencia la situación epidemiológica de cada territorio y se aprobaron varias medidas para reforzar el control sanitario internacional, la pesquisa de enfermos en comunidades e instituciones, la secuenciación de casos autóctonos en el IPK, entre otras.

El Primer Ministro se refirió particularmente a las actividades masivas que se están realizando en el país, sobre todo bailables, que incumplen con lo aprobado. Siempre hablamos de apertura con un aforo determinado y eso se está violando, aseveró.

Lo primero, reiteró Marrero Cruz, es que se cumpla con lo que hemos aprobado y autorizado, para evitar dar un bandazo en pleno fin de año y estar cerrando actividades. Hemos insistido en abrir y eso lo sostenemos, afirmó, pero no con irresponsabilidad, con descontrol como está sucediendo hoy en muchos lugares, afirmó.