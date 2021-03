Curso escolar en Cuba bajo las balas de la COVID- 19

Desde este lunes comenzaron nuevas asignaturas y espacios televisivos para aquellos territorios en fase de transmisión autóctona limitada. (Foto: Canal Educativo en Facebook)

El presente curso escolar en Cuba no se ha detenido pese a la compleja situación epidemiológica que atraviesa la mayoría de los territorios, pero muchos estudiantes, familias y profesores se preocupan por el aprendizaje de los muchachos y se preguntan: ¿qué va a suceder con este período lectivo si se prolongan los rebrotes?

Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación aseguró a la prensa que “los estudiantes no van a perder el año, o sea, no van a repetirlo porque no tengan vencidos los contenidos. Si es preciso, según se comporte la situación con la COVID-19, alargaremos el período lectivo”.

Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera del Mined. (F: Abel Rojas Barallobre / Juventud Rebelde)

Agregó la fuente: “Si no podemos cerrar el calendario escolar oficial en julio, siempre se respetarán las vacaciones de verano y se continuará en septiembre, hasta que se logre terminar y los alumnos puedan pasar de grado a partir de que realmente haya la certeza de que dominan los contenidos”.

Piñeiro Alonso explicó que la didáctica establece que el contenido nuevo de cada asignatura primero se presenta, luego se hace una sistematización y profundización y, por último, se realizan las clases de consolidación.

“Ese proceso nos lleva a confirmar que el alumno lo domina y se puede pasar a otro. Dicho procedimiento no lo permiten los tiempos que establece la televisión, en los que la clase no tiene la duración que tiene normalmente, ni tampoco es posible dar la cantidad de frecuencias que requiere cada asignatura.

“Por ello, estamos trabajando solo con los objetivos y contenidos esenciales que el alumno debe dominar para decir que ha cursado un grado o que ha terminado un nivel. Ahora avanzamos a una segunda etapa de actividades televisivas, las cuales hemos determinado no llamarlas teleclases, porque en realidad no lo son, sino una modalidad para dar tratamiento a los contenidos y objetivos”, expresó.

Precisamente, desde este lunes comenzaron nuevas asignaturas y espacios televisivos para aquellos territorios en fase de transmisión autóctona limitada o con instituciones educativas en aislamiento, excepto en Pinar del Río, que se extenderán hasta el 2 de julio.

La viceministra primera de Educación señaló que todavía queda por definir cómo se van a desarrollar las evaluaciones de cierre de cada asignatura, grado y nivel según se vayan moviendo los escenarios con respecto a la pandemia.

“Todo ello lleva precisiones que se comunicarán próximamente. Por el momento, es importante que los estudiantes visibilicen los materiales que estamos transmitiendo por la televisión, son muchos meses alejados de la escuela y es una manera de que no estén completamente aislados del proceso docente”, argumentó.

(Con información de Juventud Rebelde)