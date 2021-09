De luto la música cubana: Cuba llora a Adalberto Álvarez (+video)

El Caballero del Son, Adalberto Álavarez, ha muerto debido a complicaciones asociadas a la COVID-19. (Foto: @EGREMOFICIAL)

Según publica la casa discográfica Egrem en su página de Facebook, el músico, compositor, arreglista y director de orquesta cubano Adalberto Álvarez falleció este miércoles en La Habana, víctima de la COVID-19.

El Caballero del son ha dicho adiós. Desde la Egrem, dice la nota, queremos hacer extensivas las condolencias a familiares y todo el pueblo que tiene al maestro Adalberto Álvarez como uno de sus soneros más fieles. El son fue su bandera, su lucha, su éxito. Y a él entregó su vida entera. Por eso, Adalberto vive y vivirá por siempre.

Adalberto, de 72 años, fue uno de los compositores de mayor calibre en Cuba, fue abanderado por todo el mundo de la música popular cubana y un inclaudicable defensor de los ritmos tradicionales y populares de la isla.

Su empeño en darle crédito a la música del patio, junto al apoyo de diversas instituciones, llevó a que Cuba instaurara el Día del Son Cubano.

Fundador de las orquestas Son 14 y Adalberto Álvarez y su son, sus temas han sido defendidos por artistas internacionales, entre ellos su amigo, el cantante boricua Gilberto Santa Rosa, con quien compartía afinidades profesionales y el mismo interés en darles relieve a los ritmos populares de Cuba, Puerto Rico y América Latina.

Autor de clásicos como Y que tú quieres que te den y A bailar el toca toca, fue profesor de generaciones de músicos y uno de los artistas más influyentes en la música popular cubana desde hace más de 40 años. Paseó su obra por escenarios internacionales de gran calibre.

Hace un año la casa disquera Bis Music estrenó el CD-DVD Son para un sonero, un homenaje a Adalberto por sus 45 años de vida artística. El disco cuenta con 17 temas de la autoría de Adalberto, interpretados por músicos de distintas generaciones como Jorge Luis Rojas, quien fue cantante de la agrupación, el Septeto Santiaguero, Frank Fernández, Samuel Formell, Lazarito Valdés, Roberto Hernández “Robertón”, Paulo FG, Alexander Abreu, Alain Pérez, Tania Pantoja, Emilio Frías “El Niño”, Mandy Cantero, Pancho Amat y José Luis Cortés.

En el fonograma también participó Gilberto Santa Rosa, quien le dedicó a Adalberto Un son para el Caballero, tema con que el boricua le regaló su propio tributo musical a su colega y amigo.

Amigos de todo el mundo lamentan el fallecimiento del eminente músico. En su cuenta de Facebook Los Van Van rubricaron: “La música cubana está de luto. Es triste levantarse y enterarse de esta dura noticia cuando creímos que el Caballero del Son ganaría esta batalla. Se ha ido uno de los grandes de la música cubana… Descansa en paz, maestro, Cuba y el mundo hoy lloran su partida. Gracias por regalarnos bellas melodías a lo largo de todos estos años”.

El Niño y La Verdad: “Para expresar un dolor como este no creo que existan palabras , solo te diré que le doy gracias a la vida por haberte conocido, por haberte dicho (padre) y escucharte decirme (mi chama) por haberme reído y aprendido con tus historias, por haberte tenido en un estudio de grabación y cantar junto a ti en un escenario, le doy gracias Olofin y Oloddumare por regalarme momentos como este que quedarán para siempre en mi memoria, donde el brillo de mis ojos habla por sí solo del amor, el respeto y la admiración.

“¿Si te digo la verdad? No estaba preparado para tu partida, y aunque sé que estás ahora en un lugar espectacular lleno de música y con grandes estrellas que te dan la bienvenida, con tu gran padre Neno y al lado de la grandísima Rosa, pero yo no me resigno. No te olvidaré jamás Adalberto Álvarez, mientras viva y en mí, como en todos los cubanos y soneros del mundo, vivirá y brillará tu nombre y tu son. Hasta pronto, Padre Mío”.