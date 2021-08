Después de Tokio ¿qué?

Veitía parece decidido a no colgar los guantes. (Foto: Roberto Morejón)

Aunque las emociones de Tokio y sus Juegos Olímpicos están frescas en la memoria, ya imponen una vuelta de página para sus participantes.

Por eso tras los agasajos de recibimiento, hechos bajo las órdenes de las restricciones de la pandemia, los olímpicos espirituanos “resetean” su participación japonesa y miran con diferentes visores el futuro más inmediato y hasta mediato.

I

Para Yosbany Veitía, el boxeador, Tokio fue otro intento baldío, su tercero, para lograr la única medalla que falta en su vitrina. Esta vez sus sueños cayeron en los puños rápidos del británico Galal Yafai, quien en cerrado pleito lo dejó en el camino.

Mas, el fomentense, de 29 años, parece decidido a no colgar los guantes y se concentra en su preparación para el Campeonato Mundial que será en octubre.

“No se pudo, pero la luché —declaró desde Fomento donde tomó unos días de asueto junto a su familia— y voy a seguir, no me doy por vencido, me voy a preparar para el Campeonato Mundial, aunque iniciaremos los entrenamientos en los primeros días de septiembre, me he mantenido haciendo cosas en casa. Lo importante es concentrarme e ir de nuevo para arriba del lío”, comentó el representante cubano de los 52 kilogramos, a quien le queda ahora la oportunidad de reeditar su título universal conquistado en Alemania en 2017.

II

Desde su natal Arroyo Blanco, la remera Milena Venegas repasa su actuación y, aunque sabe que su posición rondó el entorno de sus propios pronósticos, quiere armar mejor sus remos para los compromisos más próximos. “Estoy contenta, aunque debo decirte que el tifón complicó un poco las condiciones de la pista, a mí siempre me golpea el aire en contra porque soy muy flaquita y solo lo tuve a favor el último día; de todas maneras hice mi mayor esfuerzo, rompí mi marca personal en la antepenúltima competencia”.

Y tras el merecido descanso retoma los entrenamientos: “Esta vez no me va a pasar como cuando la preparación para los juegos que estuve como siete meses sin entrenar parada en la casa. Ahora traje un equipo que me permite entrenar en el hogar, no pienso parar”, dice y, aunque parecen lejanos, habla de los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos, sus retos más importantes para el ciclo que recién inicia.

III

Pese a que su asistencia puede considerarse un hito, al ser la única espirituana y una de las pocas cubanas en incursionar en cinco Juegos Olímpicos, Eglys De la Cruz no viró contenta de Tokio, pues sus resultados estuvieron por debajo incluso de lo que hizo en los Panamericanos de Lima.

“En general no me fue bien, en los entrenamientos que hice en España estaba logrando mejores puntuaciones, pero al regreso a Cuba no pude entrenar bien por lo de la COVID-19 con mi mamá; al llegar a Japón en los entrenamientos un día me iba bien en una posición y al otro mal, y eso fue lo que me pasó. En el 3/40 iba bien hasta la posición de pie que estuve muy por debajo de lo que estaba tirando…, en fin, estos juegos fueron como una pesadilla, es la verdad”.

Y como su deporte es longevo, no será la edad —40 años— lo que le impida seguir, quizás hasta una sexta Olimpiada, ya que Francia 2024 está a la distancia de unos tres años. “De momento voy a seguir, en lo adelante será prepararme mejor”.

IV

Y entre los proyectos no podía faltar el del flamante campeón olímpico del canotaje Serguey Torres Madrigal. El muchacho ya dijo que de momento sigue y su cita más próxima es el Campeonato Mundial que será en septiembre.