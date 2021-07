Díaz- Canel: Nuestros problemas se defienden entre cubanos y con la Revolución (+fotos)

Díaz-Canel dijo que prácticamente a todo lo que se hace en el día uno pudiera encontrarle la afectación del bloqueo. (Foto: Estudios Revolución)

A transformar las horas vividas el pasado domingo en un escenario de paz, tranquilidad, solidaridad y respeto entre todo el pueblo cubano llamó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su comparecencia en el espacio televisivo Mesa Redonda.

En su intervención el mandatario cubano se refirió a las causas que dieron lugar a los hechos ocurridos en varias ciudades cubanas que tuvieron como antecedentes, explicó, el pico pandémico de las últimas semanas, el reconocimiento de Abdala como la primera vacuna en Latinoamérica, lo cual permite dar un paso más en el enfrentamiento exitoso a la COVID-19, y a todo ello se unió la situación energética, además de que ya había señales de una revisión de la política contra Cuba por parte de la actual administración norteamericana.

🇨🇺 De los disrurbios también hay que sacar enseñanzas para el trabajo del Gobierno, asevera el presidente @DiazCanelB al reflexionar sobre las condiciones que llevaron a los hechos del pasado 11 de julio en varias ciudades de #Cuba.#CubaSoberana #CubaPorLaVida pic.twitter.com/YRwqtHmTlA — Radio Rebelde – Cuba (@radiorebeldecu) July 14, 2021

Díaz-Canel añadió que esta situación analizada por los que no quieren un desarrollo de la Revolución cubana, los que no aspiran a una relación civilizada y de respeto con los Estados Unidos, o los que tienen otras intenciones, les hizo pensar que era este el momento para apostar por una política de golpe suave contra la Isla.

El mandatario recordó que no son los mismos momentos del llamado Período Especial cuando Cuba dependía del apoyo del campo socialista y este colapsó, porque a diferencia de aquellos años se han podido desarrollar programas de extracción de petróleo y por tanto hoy la parte básica de la generación eléctrica está montada en termoeléctricas que consumen crudo nacional y el país es capaz de autoabastecerse en ese sentido. Se desarrollaron procesos inversionistas y se creció en las obras del Turismo, una importante fuente de ingreso en divisas.

El también Primer Secretario del Comité Central del Partido aclaró que están errados esos que piensan que no hay bloqueo, y esa es una de las matrices que ha tratado de potenciar esta campaña feroz de difamación contra Cuba. “El bloqueo supera los deseos; la dirección del Gobierno, el Partido, las instituciones tienen una voluntad tremenda para que el país se desarrolle y llegue a la prosperidad, pero todo es superado por ese cerco que nos retrasa y no permite avanzar a la velocidad que necesitamos”. Por eso, añadió, se acumulan más los problemas sin resolver, que los que se pueden solucionar, y eso provoca sentimiento de incomprensiones, inconformidades y afecta las esperanzas, las aspiraciones de las personas. “No quepa duda que nosotros queremos un país más próspero y tenemos la insatisfacción de que no lo hemos alcanzado sabiendo, que, si nos dejan tranquilos, si nos dejan actuar por nuestras propias fuerzas y nuestros propios talentos, si no nos ponen trabas y obstáculos, lo podemos alcanzar”, afirmó

Es necesario potenciar la comunicación con las personas insatisfechas y con problemáticas sociales, conversar con ellos y ayudarles a resolver las situaciones que los afectan, siempre con la verdad y con disposición, explica Díaz-Canel. (Foto: Estudios Revolución)

Entre otros temas Díaz-Canel hizo un recuento de los disturbios y enumeró las posibles motivaciones de quienes participaron, entre ellos quienes forman parte de un programa anexionista, personas que responden a un plan extranjero y están opuestos a la Revolución, junto a otros tres grupos: algunos delincuentes, personas insatisfechas que lo pueden mostrar por otras vías, pero no lo hicieron, y jóvenes.

Esas no eran manifestaciones pacíficas, precisó, eran hechos vandálicos y realizados con desparpajo. Al respecto, de forma crítica el máximo dirigente del Partido en Cuba señaló que los delincuentes e insatisfechos que participaron en estos hechos son parte del pueblo y duele, molesta que haya personas con esa actitud, pero son fracturas que existen en la atención a determinados problemas sociales, son cosas que hay que perfeccionar y asumir.

Señaló cómo hay que trabajar en la atención diferenciada a cada familia con problemas sociales, en barrios en desventaja y familias disfuncionales, lograr reivindicar y formar mejor a los reclusos en los centros penitenciarios.

Con los insatisfechos, acotó, hay fallas en la solución de los planteamientos, faltan respuestas claras y precisas, aun cuando no exista el recurso para resolverlo. De la misma forma puntualizó que también hay personas que tienen problemas por su manera de asumir la vida y puso el ejemplo de personas beneficiadas con viviendas y al poco tiempo la vendían y se iban a un lugar en peores condiciones.

En cuanto al saldo de los disturbios hizo énfasis en que, si bien hubo un fallecido, sumaron decenas los heridos por parte del pueblo que fue a defender el orden y la tranquilidad ciudadana; se reportaron daños materiales en instalaciones, ataques a la fuerza del orden, hubo vulgaridad y actos indecentes, personas que actuaron con odio, anunciando muerte y linchamiento a personas revolucionarias, actos que no son inherentes a la cultura del pueblo cubano. “Eso lacera los sentimientos de los cubanos porque es un comportamiento que no resuelve los problemas que tenemos”.

Muchos de esos hechos, aclaró, violaron la Constitución refrendada por la mayoría del pueblo y hay personas que van a recibir la respuesta que contempla la legislación cubana con las garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico.

Habrá que evaluar circunstancias, a los jóvenes, pero es legítimo que una parte importante del pueblo, de las fuerzas del orden interior trataran de evitar los hechos para que no se resquebrajara la tranquilidad de que siempre se ha disfrutado.

Los actos vandálicos y actitudes delincuenciales, manifestados durante los disturbios, son resultado de fracturas en el trabajo social, y a ellos hay prestar mayor atención. (Foto: Estudios Revolución)

El otro saldo que nos deja, detalló Díaz-Canel, llama a la profundidad, sentido crítico porque la Revolución se hizo para transformar esta realidad para llegar a todos y es necesario seguir estudiando por qué hay personas que llegan a estos estados, manipulados por una campaña que desinforma que crea realidades virtuales que no son y que responden a proyectos injerencistas.

El mandatario hizo un llamado a la paz y a la concordia entre cubanos, a sacar lecciones, a unirse por la Patria y a reafirmar convicciones.

Hay que cultivar la vocación humanista del pueblo, expresó, reanimar nuestra forma de participación social, potenciar un profundo trabajo social basado en la solidaridad con el compromiso de llegar a los más vulnerables. “Nuestros problemas se defienden entre cubanos y con la Revolución. Se necesita paz, tranquilidad, respeto para seguir soñando y alcanzar la mayor prosperidad posible”.