Díaz-Canel remarca responsabilidad familiar contra COVID-19

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, remarcó hoy el importante papel de las familias para el éxito del nuevo protocolo de atención a los pacientes de Covid-19.

En su cuenta de Twitter el mandatario se refirió al impacto de la responsabilidad familiar y social en la salud colectiva y, en particular, de los infantes, a partir de la aprobación de los ingresos domiciliarios.



‘#PonleCorazón al desafío. Es un acto de amor’, escribió el jefe de Estado en la red social.



De acuerdo con la doctora Lissette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública de la nación caribeña, las cifras de niños y adolescentes enfermos crecen notablemente y la principal fuente de contagio en esas edades está en los hogares.



La víspera, durante la reunión del presidente con el grupo de científicos y expertos vinculados al enfrentamiento a la pandemia en la isla, la especialista comentó que hasta este 18 de julio, 41 mil 801 pacientes pediátricos fueron diagnosticados, y de ellos dos mil son lactantes.



López señaló que, aun cuando el país exhibe 99,9 por ciento de supervivencia hospitalaria, y 98,9 en las unidades de cuidados intensivos, no puede olvidarse que lamentablemente cuatro menores fallecieron.



Mientras más alto sea el número de enfermos mayor será el riesgo, alertó, y recordó que solo en la última semana, del 10 al 17 de julio, ocho mil 937 pacientes fueron diagnosticados como positivos a la Covid-19, de los cuales 470 son lactantes.



No obstante, aseguró que ‘los protocolos de actuación y de seguimiento, y la mirada personalizada a cada paciente hacen que el 91 por ciento de los mismos hayan egresado de una manera satisfactoria hasta este momento’.



Añadió que Cuba tiene fortaleza en la asistencia, el pesquisaje, el tratamiento y la convalecencia, que en pediatría tiene un ritmo muy favorable, pero el país necesita evitar la enfermedad en los infantes y, para eso, hay que llegar a cada familia.