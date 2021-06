El bloqueo ha generado medidas que afectan al sistema bancario de Cuba, y con él a la población cubana

Ilustración: Osval

Tras anunciarse este 10 de junio, en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, la determinación de detener temporalmente la aceptación de los billetes de dólares de Estados Unidos en el sistema bancario y financiero cubano, Yamile Berra Cire, vicepresidenta del Banco Central de Cuba, explicó el modo en que impacta en el sistema bancario cubano, y en la población en general, el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país.

Como parte de las medidas implementadas en 2017 por la administración estadounidense, ilustró, se ha implementado la cancelación de claves de mensajería SWIFT, que es la red internacional de comunicación financiera entre los bancos y las entidades del ramo más usadas en el mundo.

La funcionaria explicó que a partir de ese año 106 bancos cancelaron o no aceptaron abrir la clave de mensajería SWIFT con sus homólogos cubanos. “Solo en el 2020 se cuentan más de 190 acciones de más de 95 bancos extranjeros contra la banca cubana, manifestadas en dos grandes vertientes: limitación a las operaciones entre ellos y la banca nuestra, y otras muy asociadas al tema del recrudecimiento del impedimento del uso del dólar.

Se niegan a prestar determinados servicios, se niegan a realizar transferencias de fondos desde o hacia Cuba, cancelan las corresponsalías, como ha sucedido con 24 bancos del mundo en los últimos tiempos; se niegan a realizar nuestras operaciones de avisarnos o emitirnos cartas de crédito, uno de los instrumentos con los que se realizan las importaciones en Cuba muy utilizado en el país”, especificó.

Más adelante apuntó que de la misma manera esos bancos devuelven las operaciones realizadas desde Cuba, las cuales no llegan a su destino; transferencias, por ejemplo, que no recibe el receptor, que es el acreedor del banco cubano. También realizan solicitud de documentos e información adicionales para cualquier tipo de operación bancaria, lo cual entorpece y enlentece las operaciones.

“En cuanto al uso del dólar en sí, al no poder utilizarlo en las relaciones internacionales debido a la extraterritorialidad del bloqueo a Cuba, los costos de las transacciones que realiza el país se incrementan, al implicar una compraventa de otra moneda donde la variación del tipo de cambio hace más costosa la operación.

Como efecto de esa propia extraterritorialidad del bloqueo se prohíbe a bancos de terceros países que tengan cuentas en dólares a nombre de bancos o de nacionales cubanos, y de la misma manera se prohíbe que realicen operaciones en dólares para bancos o para nacionales cubanos.”, dijo

Agregó que, igualmente, “se nos encarecen mucho los financiamientos externos que se logran, porque no se pueden obtener en dólares, y entonces es preciso hacerlo en terceras monedas, con un incremento de la tasa de interés, o lo que se conoce internacionalmente como riesgo país”.

Berra Cire agregó que entre abril de 2019 y enero de 2021 se establecieron unas 20 medidas específicas asociadas sobre todo al tema de las remesas, al hecho de poner en listas restrictivas a instituciones financieras cubanas, como Fincimex, AIS y el BFI. “Esto nos da una idea de cómo cada vez se hace más difícil para la banca y las instituciones financieras cubanas operar internacionalmente”, subrayó.

Aclaró que los fondos que se tienen en el sistema bancario cubano se pueden usar si las personas que los poseen viajan, pero “para nosotros como banca mientras ese billete está en nuestras bóvedas no tiene valor, no ha llegado a las cuentas de los bancos y por tanto usted no puede aún hacer ninguna operación con él”.

Indiscutiblemente, especificó, el bloqueo se dice que es contra el gobierno cubano, pero tiene un impacto enorme en la población en general. “Muchos años atrás el bloqueo no era tan sólido como ahora, y se notaba menos, pero al llegar al sistema financiero afecta muchísimo más a las personas, porque no les llegan de manera natural los fondos que necesitan”.

“Nos gustaría que la medida que se está tomando tenga una temporalidad corta, que se dieran las condiciones que permitan que los fondos puedan ser puestos en cuentas y utilizados”, declaró.

Finalmente, hizo una aclaración, al recordar que desde finales de 2019 la venta de dólares en efectivo de los bancos a la población se restringió, “porque los bancos no cuentan con fondos para vender, y la población se puede preguntar cómo es eso posible si a la misma vez se está diciendo que tienen muchos fondos en sus bóvedas que no pueden colocar.

“Sucede que ese fondo que está en las bóvedas y no se ha podido colocar es un fondo ya comprometido, y fundamentalmente está asociado a dinero que la población, visitantes o no, cambió por moneda nacional, y esa moneda nacional demanda también bienes y servicios; o fue colocada en las cuentas de las tarjetas en MLC que demanda de esas ventas que se hacen en las tiendas que operan en esa moneda.

“Esos fondos están ahí y no los podemos vender, porque si lo hacemos sería como si estuviéramos tratando de usar dos veces el mismo dinero. Es importante que la población comprenda eso: los recursos que permanecen en las bóvedas de los bancos son recursos que ya están disponibles para ser remesados y para ser depositados en cuentas en el exterior, de forma que se puedan continuar realizando operaciones internacionales”.