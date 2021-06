El incierto camino del dólar (+fotos y video)

Una de las sucursales donde se concentraron más clientes a depositar fue la 5241 de Bandec. (Foto: Vicente Brito / Escambray).

Durante los últimos meses los cubanos no solo han tenido que aprender a lidiar con una pandemia desconocida, sino también con la crisis económica, sobregirados de carencias ya casi como en los filosos años 90, con los precios en estampida y el desabastecimiento incluso en las novedosas tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC). Todo, en buena porción, mediado por la opresiva bota del bloqueo norteamericano.

Ahora se suma otra incertidumbre: el cuello de botella con el dólar estadounidense (USD) depositado en los bancos del país y ese no saber qué hacer siquiera con el dinero propio. Pero los habitantes de esta isla ya se han curtido en el arte de vivir de tsunami en tsunami y hasta parecen haber cultivado anticuerpos contra la adversidad.

¿DEPOSITAR O NO DEPOSITAR?

Esta semana Escambray tanteó el criterio de clientes, bancarios, cambistas informales y economistas del territorio, quienes ofrecieron sus muy particulares puntos de vista sobre la nueva decisión del país de suspender temporalmente, a partir de este 21 de junio, la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de USD.

“No me siento perjudicada con esta medida porque deposito si quiero, si no, no deposito. Es mi decisión. Yo quiero depositarlo para comprar lo que necesito en las tiendas, pero el Estado da la oportunidad para que usted pueda hacer con su dinero lo que decida”, opinó Milay Martínez, mientras esperaba su turno en una nutrida cola delante de la sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) en la espirituana barriada de Colón.

¿Y no tiene preocupación con el futuro de su dinero?

“No tengo preocupación porque si está en el banco respalda la compra en las tiendas y si lo tengo yo tampoco hay ningún problema. El Estado nunca ha afectado en lo más mínimo a la población”.

¿Cómo ha sido el proceso para depositar hoy?

“Los bancos están abarrotados de personas, hay demora, dicen que hay una sola caja, desde el amanecer aquí hay cola”.

En la acera de enfrente, a riesgo de pecar de indiscreto, el periódico dialogó con Enys López, quien vino al banco a hacer justamente la operación contraria: recoger sus dólares porque como ciudadana española pretende llevárselos cuando viaje, una decisión que no ha marcado tendencia en estos días, cuando han predominado los depósitos en lugar de las extracciones de USD.

“Han venido muchos clientes, generalmente en el horario de la mañana. No esperábamos que fuera tanta la cantidad de personas que aún tenían en su poder este dinero líquido. Extendimos el horario hasta las tres de la tarde y vamos a trabajar sábado y domingo hasta las doce del día. Por momentos la sucursal ha enfrentado una situación un poco compleja”, aseguró Ruperto Castro, director de dicha unidad, cuando explicaba la tensión generada sobre los servicios.

¿Les han informado oficialmente si se va a extender el plazo?

“No, el plazo es hasta el 20 de junio del 2021”.

En estos días los espirituanos han depositados notables cantidades de dólares en los bancos. (Photo: Vicente Brito / Escambray).

¿Y si algunas personas permanecen en la cola el domingo cuando el banco cierre ese día?

“Las vamos a atender, todo el personal que concurra a las sucursales bancarias va a ser atendido”.

Algunos creen que el país tomó esta decisión para recuperar dólares, por la inflación y no por el bloqueo.

“Como se ha informado, esto se debe a la situación del bloqueo, no hay forma de depositar los dólares en los bancos internacionales”.

Pero, una cosa piensan los bancarios y otra los cambistas ilegales, quienes off the record comentaron al periódico que, a pesar de que el país tomó esta medida, no creen que el dólar pueda bajar y se ponga al cambio oficial porque siempre existirá demanda de esta moneda.

“La medida dificulta un poco las cosas, pero se va a buscar otra manera de hacer llegar el dinero a las tarjetas. Ahora van a existir dos precios: el del efectivo, que será más barato porque solo existirá la demanda de los que viajan; y el de la transferencia desde tarjetas, que será más caro porque va a tener más demanda para comprar en las tiendas en MLC”, consideró uno de estos vendedores.

¿Y en estos días por qué optan los cambistas: entrarlo al banco o dejarlo fuera?

“Lo estamos dejando fuera, ahora solo se están vendiendo pequeñas cantidades. Tenemos el dinero guardado para ver qué pasa cuando venza el plazo, para vender en efectivo al que viaja o sacarlo luego del país porque hay vías para eso”.

¿Qué tendencia tienen los precios en ese mercado informal y cómo andan las expectativas con el euro y otras monedas?

“El dólar ha bajado bastante, he visto a 50 pesos como precio mínimo. Las otras monedas están subiendo, el euro está en 100 pesos en La Habana. Ese mercado ahora se debe potenciar y va a tener más demanda el USD en transferencia desde las tarjetas que en efectivo, creo que ahí va a subir exageradamente”.

¿CERTEZAS O ESPECULACIONES?

Esta semana, desde el amanecer, la mayoría de las sucursales bancarias de la provincia se han mantenido con colas maratónicas en los horarios de la mañana, una marea que empieza a bajar después del mediodía. Hasta el cierre de esta edición se habían concretado unos 13 000 depósitos con un volumen considerable de USD, fundamentalmente en los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán, Fomento y Trinidad.

La operación de depositar en caja transcurre en breve tiempo. (Foto: Vicente Brito / Escambray).

En la unidad bancaria del bulevar espirituano, tradicionalmente congestionada de público, se han atendido con este propósito a unos 250 clientes diarios, quienes por lo general se muestran satisfechos por la rapidez de los depósitos en caja.

¿Qué inquietudes fundamentales traen los clientes?, inquirió Escambray a Marisley Martínez, directora de esa sucursal.

“Se han acercado a nosotros para saber si, después del 21, pueden extraer de los depósitos que realizaron en USD. La respuesta es que sí, todas las operaciones en MLC se van a continuar haciendo menos los depósitos en USD. Debemos aclarar que, si pretenden extraer un volumen muy grande y no lo tenemos en bóveda en ese momento, generalmente les damos 72 horas para que lo vengan a cobrar, pero cuando la cifra no es muy considerable se les da al momento.

“Lo otro que preguntan es si podrán transferir de una libreta de ahorro para una tarjeta magnética después de este plazo y la respuesta también es afirmativa. Podrán seguir moviendo ese dinero que tienen dentro del banco, ya sea para una cuenta propia o de terceros. Las transferencias entre tarjetas y los depósitos en otras monedas extranjeras que el país permite también se mantienen. Queremos transmitir seguridad a la población, las medidas que se están tomando no son para afectarlos como clientes”.

¿Y el que no tiene cuenta de ahorro ordinaria, ni tarjeta en MLC, puede abrirlas ahora?

“Sí, en esos casos tiene que pasar por el área comercial. Para que la tarjeta llegue al banco demora, pero el proceso de solicitarla es ágil, en el momento vemos el número y pueden realizar el depósito”.

En realidad, esta nueva disposición no afecta directamente a todos los espirituanos. Ni siquiera la mayoría cuenta con esa moneda en su cartera. Pero, cuando este domingo al mediodía cierren las puertas de las sucursales, los tenientes de ese dinero ya habrán tomado una de dos decisiones: dejarlo debajo del colchón o colocarlo en el banco. Aunque nadie puede predecir aún las consecuencias de esta medida, Escambray escuchó la voz de los expertos.

¿Cómo considera que va a impactar esta medida en los cubanos?, inquirió a Frank Rafael Quesada, profesor del Departamento de Economía y Finanzas en la Universidad espirituana.

“En los ciudadanos comunes y corrientes va a tener un impacto. Esto genera mucha incertidumbre, que a su vez genera volatilidad en el precio de las monedas. La gran mayoría de la emigración cubana se encuentra en Estados Unidos y muchas personas tenían dólares. De repente estos no pueden circular, pierden valor de uso. Ahora quienes envían este dinero a Cuba tendrán que tratar de convertirlo en euros, habría que ver cuáles son los mecanismos para eso porque han sido prácticamente bloqueados casi todos. Se les va a dificultar.

“Cuando se abra el país muchas personas saldrán al extranjero y van a necesitar los dólares. La disminución del precio no va a ser infinita, en un momento determinado la curva se va a convertir en meseta. Todo va a depender también de las consecuencias de la reapertura del país al turismo, que es uno de los sectores que más contribuyen a la entrada de divisa extranjera a Cuba.

“Por otra parte, si con los dólares depositados en los bancos no encuentran la forma de pagar en el extranjero mercancías y volver a comprar, pues habrá escasez en estas tiendas en MLC. Al Cuba estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo se le provocan dificultades, porque casi todas las pasarelas de pago existentes pasan por los Estados Unidos y allí pueden detectar muy rápidamente cualquier transacción que se haga y poner multas.

“Para la población es muy complejo, porque se deprecia el dólar frente al salario, pero se va a apreciar el euro, que ya se está cotizando a 85 pesos en el mercado informal. Habría que ver cuántos están dispuestos a enviar remesas en estas condiciones o si van a comprar más en las tiendas virtuales del sistema empresarial”.

Y mientras los bancarios argumentan y los expertos consolidan teorías, los clientes han sacado sus propias conclusiones: “No esperaba ese cambio tan brusco de un momento a otro. Llegó esta noticia y hay que tratar de salvar el dinero —comentó Elizabeth Marín, en la cola frente al banco del bulevar—. Voy a ponerlo en mi tarjeta. Esta es una medida bastante drástica, pero hay que acatarla. El cubano trabajador ha sufrido estos cambios, pero no nos queda de otra que seguir adelante”.