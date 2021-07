Elsa no maltrató las instalaciones pesqueras de Tunas de Zaza y Casilda

Las embarcaciones se mantienen a buen resguardo. (Foto: Juan Carlos Naranjo/ Facebook)

El paso de Elsa por el litoral sur de la provincia fue, como dice la canción, más rollo que película. En las instalaciones de la pesca radicadas en Tunas de Zaza y Casilda todo fluyó sin dificultad, solo en la sede trinitaria se reportan caídas del tendido eléctrico a consecuencia de las rachas de vientos que se sintieron en horas de la madrugada de este lunes.

Así lo ratificó a Escambray Yoislán Rodríguez Urquiza, director de la Empresa Pesquera e Industrial de Sancti Spíritus (Episan), cuando dijo que hasta el momento todas las embarcaciones de las flotas escamera y langostera, incluidas las enviadas, unas 35 en total, están en buen estado y permanecen aún en sus respectivos refugios.

El propio director apuntó que sobre las 3 de la madrugada en Tunas de Zaza se sintieron rachas fuertes de vientos, pero por suerte ningún techo ni estructuras de las instalaciones pesqueras radicadas allí muestra daños.

Rodríguez Urquiza apuntó que cuando la provincia pase a la fase recuperativa, saldrán hacia la zona de pesca para evaluar los posibles daños en los más de 6 000 pesqueros levables que permanecen sumergidos en el mar, los cuales fueron depositados antes de que Episan decretara el período de veda de la langosta, en el mes de febrero, con vistas a incrementar el volumen de captura del crustáceo, uno de los rubros exportables más significativos del territorio.

Por su parte, Osvaldo Luis Oliva, director de la Unidad Empresarial de Base Pescasilda, con sede en el municipio de Trinidad, explicó a este medio que hasta el momento en sus instalaciones solo se aprecian cables eléctricos caídos, pero en cuanto las condiciones del tiempo lo permitan, revisarán el resto de los recursos dispuestos en el mar.

El director de Episan reiteró, igualmente, que hasta tanto no se realicen recorridos de exploración por las zonas pesqueras que se extiende hasta los límites con Ciego de Ávila no se puede comprobar en qué estado se encuentra el centro de acopio de la langosta, ubicado en Bretón, el cual fue construido este año para recibir el levante de veda previsto para el mes en curso, instalación que desde el paso del huracán Denis estuvo inactiva, aunque se espera que Elsa no se haya ensañando con la misma.