Entregados Premios Honoríficos Pedro Andrés Nápoles y Rafael Daniel

Gaspar Marrero (a la izquierda) y Alain Jiménez.

El compromiso y dominio de la realización de acuerdo con las particularidades de la Radio y Televisión fueron reconocidos en Sancti Spíritus con la entrega de los Premios Honoríficos Pedro Andrés Nápoles y Rafael Daniel.

El primero de estos lauros, auspiciados por la filial de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac)— fue para Gaspar Marrero, artista con más de tres décadas en el mundo sonoro, no solo como locutor sino como también como guionista.

“Pudiera considerar que es este mi modesto homenaje a quien considero un inolvidable locutor. Tuve la suerte de conocer y compartir experiencias con Pedro Andrés. Es, sin dudas, un puntal de la locución en Sancti Spíritus”.

Por su parte, el lauro Rafael Daniel, conferido por primera vez a un creador de la televisión espirituana, recayó en el multipremiado periodista Alain Jiménez.

“Es un honor, porque fue Daniel quien me llamó un año antes de inaugurarse Centrovisión para trabajar con él. Por tanto, me ayudó a dar los primeros pasos en el mundo televisivo y fue más que un compañero. Este premio no es solo mío, sino de todo el colectivo, porque la televisión se logra en equipo”.

Estos reconocimientos forman parte del programa del evento teórico Pensamiento que permitirá en el escenario digital interactuar con ponencias de creadores reconocidos sobre el quehacer de los medios de comunicación en tiempos de covid y los retos para sus realizadores.