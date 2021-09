Eriel Sánchez: Con este equipo me puedo batir por el título

Eriel: tengo un excelente equipo, un excelente cuerpo de dirección y con eso me puedo batir por el título.

Está en el vórtice mediático desde hace varios días. La razón parece obvia. Desde el 23 de septiembre Eriel Sánchez León estará al frente del equipo Cuba en el Mundial Sub-23 de béisbol con sede en México.

Va, lo sabe, con dos jabas: la de ganar que reivindicaría, hasta cierto modo, la debacle de la pelota nacional este año; y la de perder, que la hundiría mucho más del increíble onceno lugar del ranking tras ser potencia universal por años.

De esta última no quiere ni hablar. Va con optimismo desmedido y sed de triunfo. Pero esto no le garantiza credibilidad ni con la afición ni con los detractores, que le cuestionen una palabra aquí o una exclusión allá.

Pero Eriel debía estar acostumbrado después que se arriesgó a asumir uno de los oficios más complicados en Cuba: dirigir en el béisbol. Por eso aceptó seguir en el torbellino, también para Escambray, el órgano de su terruño natal.

“Debo aclarar algo. No podemos decir que se confeccionó el equipo de forma oficial, es una prenómina que la organización del Mundial pidió y tuvimos que darla, pero aún todos los atletas están en igualdad de condiciones, pues podemos tener cinco cambios en el roster; por tanto, la nómina oficial se dará a conocer el día 20 o el 21. También hemos tenido como 14 muchachos con COVID-19, y afectaciones en todas las posiciones. Evaluamos la forma deportiva de todos y trataremos de ir con los que mejor estén”.

Hablaste de tener hombres de fuerza, ¿quiénes son esos hombres?

En el premundial no contamos con esos sluggers, este año tenemos a Geisel Cepeda, Guillermo García, Yudiel González, Iván Prieto, Yandy Yanes…, atletas que han conectado varios jonrones en los juegos de preparación, por eso digo que veo este equipo no mejor que aquel del premundial que tuvo el gran mérito de clasificarnos, pero sí con un poco más de posibilidad.

¿Esto no iría en detrimento de otras opciones de juego que has anunciado?

No, porque hablamos de jugadores que tienen potencialidades de fuerza, pero son rápidos, que pueden desarrollar también el juego táctico de bateo y corrido, de alcanzar la base con cualquier jugada y otras acciones ofensivas.

Algunos dicen que llevas un cuadro débil, ¿qué opinas?

Es que se hacen comparaciones y eso es un error, estos muchachos son jóvenes, pero tienen habilidades en esas posiciones. Todo el mundo habla de la segunda base, hemos tenido la posibilidad de pasar a tres jugadores por ahí y ubicaremos al que mejor esté en ese momento. Sobre eso, más que preocupación, tengo ocupación porque esa es mi línea defensiva junto con el siol, el receptor y center field; creo que podemos resolver el problema con ellos.

Con el equipo casi hecho, ¿ya definiste roles en el pitcheo?

No, tenemos la disyuntiva de que vamos a jugar los tres partidos, supuestamente más fuertes, uno detrás del otro, y estamos enfocados en el primer juego, y ahí estaría listo todo el mundo para ganar ese partido y eso es lo que nos va a decir en el transcurso del campeonato cómo ir distribuyendo los lanzadores. Para nadie es un secreto que Bryan Chi, Jonathan Carbó, Naikel Cruz, Frank Abel Álvarez y Ubert Luis Mejías serían los posibles abridores.

Jugar a siete entradas, ¿bueno o malo?

Tuve la experiencia de jugar así en el premundial y no estábamos acostumbrados, pues nuestros lanzadores están adaptados a trabajar mientras estén bien; con un abridor que nos tire cinco o seis entradas y con un cerrador como Frank Abel Álvarez podemos tener resultados.

¿Vas dispuesto a cambiar estrategias en función de cómo se comporte el evento?

Voy juego a juego, mi tónica es jugar el béisbol agresivo, no dejar reservas, darlo todo en el terreno, no dejar nada para mañana, cada partido irá diciendo y si en su transcurso se presenta algún obstáculo que sugiera que haya que hacer cambios, los haremos sin temor alguno porque vamos a buscar la victoria.

Has dicho que te preocupa que el equipo pierda concentración, ¿por qué?

Lo que digo es que tratamos de tenerlos unidos, contentos, que se diviertan en el terreno y que sientan la necesidad de hacer cosas bonitas y grandes, que no se desconcentren por algo extra que pase y estén puestos para el juego.

¿No es demasiado riesgo el pronóstico del oro sin conocer a los rivales?

Bueno, a nosotros tampoco nos conocen, si hablo de ese riesgo les podría trasmitir a mis atletas que su propio director está dudoso y ese no es mi estilo, el terreno es el que dirá la última palabra y estos muchachos jóvenes pueden convertirse en una nueva era del béisbol, cada uno de ellos puede comenzar a hacer historia, como lo han hecho los que han estado etapas atrás en el Cuba. Ustedes me conocen, saben que no soy de los directores que temen enfrentar las cosas o me quedo satisfecho con un resultado normal, no es secreto que estamos en el lugar 11 del ranking, por eso nos hemos enfocado en que estando entre los seis podemos mejora o permanecer ahí, no voy con esa conformidad, los cubanos estamos acostumbrados a morir o vencer, por eso vamos por la medalla de oro y hasta el último día no voy a cambiar de opinión, tengo un excelente equipo, un excelente cuerpo de dirección y con eso me puedo batir por el título.

Estás en el ojo público, como todos los directores del béisbol cubano. ¿Estás preparado para esa presión externa?

Eso lo trabajamos cada vez que hablamos con los muchachos, eso nos tiene que servir de inyección, no creen en nosotros, ni en los resultados, por eso lo que tenemos que hacer es no fajarnos con las personas que nos agredan públicamente en las redes u otras partes, más bien se trata de sacar experiencias, tener un buen evento, un resultado y así tratar de cambiar la forma de pensar y expresarse de esa gente, todo el mundo es libre de expresar lo que siente.