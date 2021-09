Fomento no fue fundado en 1536

El hecho de que un sitio se encuentre relativamente poblado no significa exactamente que haya sido fundado con todas las formalidades que ello implica

El estatus del pueblo como municipio se oficializó el 22 de diciembre de 1933. (Foto: Yasma Jauriga/Facebook)

Cada año, durante el mes de agosto, se lee en algunos perfiles de las redes sociales que el municipio de Fomento cumple un año más de fundado. La fecha que dan a conocer es el 12 de agosto, y el año, aseguran, el 1536. No recuerdo cuándo comenzaron estos comentarios, pues, a decir verdad, hace solo algunas décadas la fecha ni siquiera se mencionaba.

Pero bien, ¿qué razones sirven de base para que algunos pocos aseguren que Fomento “se fundó” el 12 de agosto de 1536? Ni más ni menos que un documento que da fe de que en esa fecha ya existían algunos asentamientos en la localidad. A mi modo de ver, los fundamentos no solo son escasos, sino ilusorios. El hecho de que existan pruebas de que un sitio ya se encontraba poblado no da fe de que este ya se declarara fundado. Vayamos a algunos ejemplos.

Baracoa: la primera villa, se fundó en 1511, pero pruebas también hay de que ya en el sitio, desde mucho antes, existían habitantes. ¿Hay un documento que pruebe la existencia de habitantes en Baracoa antes de su fundación? Lo hay.

El 27 de noviembre de 1492 entró Cristóbal Colón por el puerto de Baracoa. El libro Relaciones y cartas de Cristóbal Colón, publicado en Madrid en 1892, recoge el diario del almirante y en su página 78 dice:

“Viniendo así por la costa a la parte del Sudeste del dicho postrero río halló una grande población, la mayor que hasta hoy haya hallado, y vio venir infinita gente a la ribera de la mar dando grandes voces, todos desnudos, con sus azagayas en la mano. Deseó hablar con ellos y amainó las velas, y surgió y envió las barcas de la nao y de la carabela por manera ordenados que no hiciesen daño alguno a los indios ni lo recibiesen, mandando que les diesen algunas cosillas de aquellos rescates”.

Hay un texto que da fe de que en Fomento existían algunos pobladores en 1536 —y estoy seguro de que antes también había—, pero igualmente hay un texto, en este caso un diario, que da fe de que en Baracoa existían pobladores desde 1492. Obvio. No había fundaciones antes de la llegada de los españoles, pero transcurrieron casi 20 años del descubrimiento de Baracoa a la fundación, prueba de que, para fundar un sitio, se necesitaba algo más que habitantes. Durante esos 20 años Baracoa continuó aumentando su población.

Lo mismo sucede con Camagüey:otro libro: Cuba Primitiva: Origen, Lengua, Tradiciones e Historia de los Indios de las Antillas Mayores. Publicado en La Habana en 1883, por Antonio Bachiller y Morales, dice en su página 231: “Camagüey. —Populoso distrito indígena en Cuba, un pueblo del mismo nombre, 50 leguas de Bayamo. La que hoy es ciudad de Puerto Príncipe, se fundó a orillas del mar y luego se trasladó a Caonao; y en 1516 á Camagüey, que era el pueblo indio más extenso”.

La fecha de fundación es, obviamente, tras la llegada de los españoles, pero ya otros pueblos de la isla que, como Fomento, no fueron fundados, tienen testimonios de tener habitantes desde el siglo XVI. Si cito los casos de Camagüey y Baracoa es para dejar ver que desde la llegada de Colón había razones —y así lo creyeron los españoles— para que formaran parte de las primeras villas.

En 1494, por ejemplo, llegó Cristóbal Colón a Pinar del Río. Según la Enciclopedia Cubana EcuRed, el primer núcleo poblacional fue Guane a orillas del Cuyaguateje, en 1599-1600. La apertura de vegas y la demanda de la producción tabacalera contribuyeron al asentamiento de los primeros poblados (Guanajay, Consolación del Sur, Pinar del Río). En 1859 existían en Pinar del Río 6 000 vegas de tabaco ¡¿cuántos habitantes habría?! Pero Pinar no se funda hasta 1867. Muchos pueblos hay en Cuba en esa misma situación y la literatura es abundante en ese sentido.

Fundar, pienso, es constituir, formar, establecer en mayor escala. Y si alguien establece que Fomento, por el solo hecho de tener noticias de que ya era poblado, “se fundó” en 1536, habrá entonces que cambiar la historia de la isla.

La fundación de las primeras villas, y luego de algunos pueblos, tiene su historia. Las fundaciones llevaron incluso reuniones previas.

En un texto escrito por Ramírez de Arellano y Sancho Rayón, 1875, pp. 38-39, se dice que, “convocados por Velázquez, se reunieron los conquistadores en Jagua —hoy Cienfuegos— para aunar criterios y decidir cuántas y cuáles serían las Villas a fundar y en qué lugares. Entonces el padre Las Casas enumera las siete villas”.

Polémicas hay alrededor de las primeras villas. Algunas de esas polémicas van desde el mes o los lugares exactos, pero certezas hay de qué villas fueron las fundadas. Fundar fue siempre un acto, un suceso, un evento. Tanto es así que, en la relación de cartas que los oficiales reales de la isla escribieron sobre el gobierno de ella (colección de documentos inéditos de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía (Vol. 6, pp. 448-455) se lee un texto interesantísimo sobre la fundación de Santiago de Cuba: “Todos los conquistadores se reunieron en Santiago de Cuba para inspeccionar el territorio, fundir oro en Bayamo y fundar oficialmente la villa que sería ciudad principal de la Isla” (Carta del 1º de agosto de 1515). O sea: fundar fue siempre un hecho muy serio, tanto que, según Pichardo Viñals, 1986, p. 69, el primero de agosto de 1515 se le comunica al rey de España que en la isla había siete iglesias, prueba de que ya se habían fundado las siete villas.

Después de leer estas cartas es totalmente imposible pensar que Fomento fue fundado poco después de Santiago de Cuba. Fomento no fue fundado. Se hizo municipio en una asamblea magna realizada el 13 de agosto de 1933 frente al entonces Teatro Baroja. No obstante, no fue hasta el 22 de diciembre que, por decreto presidencial firmado por Grau San Martín y Antonio Guiteras, se oficializó el estatus de municipio.