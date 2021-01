Giraldillos pintan de azul burbuja espirituana (+fotos)

Industriales dispuso de Granma 5 carreras por 4 en el inicio de los cruces de la 60 Serie Nacional de Béisbol. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

En un juego animado y dramático, definido en extrainning, el equipo de Industriales pintó de azul la burbuja espirituana del José Antonio Huelga al disponer de Granma 5 carreras por 4 en el inicio de los cruces de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Los giraldillos comenzaron con ímpetu el encuentro al marcar una en el inning de apertura ante el zurdo Leandro Martínez, por hits consecutivos de Jorge Enrique Alomá y Stayler Hernández, base por bola a Andrés Hernández y pelotazo con bases llenas a Jorge Luis Barcelán.

El crédito se lo llevó Andy Rodríguez al sacar los últimos seis outs del juego. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

En el tercero volvieron a la carga y marcaron otra por sencillos de Stayler y Lisbán Correa y fly de sacrificio de Barcelán.

Desde el box Brian Chi se las ingenió para sofocar más de un intento de rebelión de los Alazanes, con una alineación de lujo para el partido de apertura, sobre todo por la presencia de Alfredo Despaigne y Guillermo Avilés.

Así mantuvo la ventaja de su equipo hasta el quinto cuando no pudo evitar el empate de los Alazanes, la primera empujada por Despaigne por hit, con Raico Santos en base por doblete y Osvaldo Abreu, por pelotazo, en tanto Chi permitió la del abrazo por wild pitch.

Ya desde el box Leandro Martínez se recompuso y pudo completar seis entradas.

Ambos equipos lograron llevar a hombres hasta las bases en todas las entradas. Los orientales sacaron buen provecho al séptimo capítulo cuando Alexquemer Sánchez disparó hit ante Chi y el relevista Juan Xavier permitió imparable de Abreu. Luego Despaigne empujó el desempate con fly de sacrificio e Iván Prieto amplió la ventaja 4-2. Y si Granma no anotó la que pudo darle hasta la victoria fue porque Guillermo Avilés resultó out en home cuando no se deslizó.

Carlos Martí: Fue un buen partido, nos tocó perder, Industriales lo hizo mejor. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Sobre cómo esa jugada pudo influir en el desenlace del partido, el mentor granmense Carlos Martí refirió en la conferencia de prensa: “Fue casi definitorio porque era otra carrera, si se desliza aun estuviéramos empatados, pero bueno son cosas que pasan y en estos juegos reñidos no puede haber ese tipo de desliz”.

En el octavo capítulo Industriales se acercó al marcar una cuando, luego de un out, Andrés Hernández, Barcelán y el emergente Wilfredo Aroche conectaron hits sucesivos ante Kelvin Rodríguez, quien había entrado en el séptimo.

Para el principio del noveno quedaría otro momento dramático. Alberto Calderón abrió el inning con cuadrangular que empató el encuentro y obligó al alargue. “Me preparé para el momento, estábamos perdiendo y me tocaba de primer turno al bate, solo tenía el pensamiento de llegar y hacer mi función de primer bate porque al equipo le hacía falta; por suerte salió el jonrón y pude empatar el juego, siempre con la ayuda de Mayeta, entrenador de bateo, que siempre me habla de que escoja mi lanzamiento”.

En lo alto del décimo Oscar Valdés y Yosvani Peñalver conectaron imparables y la defensa granmense flaqueó cuando el siol Yulian Milán no pudo completar un doble play sobre roletazo al cuadro de Calderón, lo que posibilitó que Industriales anotara la carrera que a la postre le dio la victoria.

Del resto se encargó Andy, quien había dominado el noveno y después el décimo sin contratiempos para anotarse el triunfo, mientras Carlos Santana cargaba con el descalabro.

Carmona: Considero que fue un buen juego para quienes tuvieron la posibilidad de seguirlo, espero hayan disfrutado de un buen partido de diez entradas. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

“Me preparé psicológicamente —explicó Andy en la conferencia de prensa— me concentré en ese inning porque como estaba viendo el juego sabía que me podía tocar y sobre todo mirando en los innnigs anteriores a esos grandes bateadores de Granma, usé la estrategia de montármele rápido arriba en el conteo, sobre todo atacarlo en la zona de strike, haciendo ajustes para sacar los outs”.

Al término del encuentro el mánager Guillermo Carmona ofreció sus opiniones en la conferencia de prensa: “Considero que fue un buen juego para quienes tuvieron la posibilidad de seguirlo, espero hayan disfrutado de un buen partido de diez entradas, empatado en las postrimerías y que se decidió por un error, algo inesperado, pero son cosas del béisbol. Ganamos un buen partido que nos da la posibilidad de abrir ganando el play off , se nos comportó bien el pitcheo y el bateo y los muchachos jugaron bien. Granma es un gran equipo, lo respetamos mucho y para ganarle hay que jugarle bien”.

Para Carlos Martí: “Fue un buen partido, nos tocó perder, Industriales lo hizo mejor, es un equipo que tuvo garra y en los momentos difíciles supo hacer las carreras. Nosotros jugamos mal a la defensa en dos oportunidades, es parte del juego, pero creo que fue una de las causas fundamentales. No obstante, este cruce es de cinco a ganar tres, aun no han ganado, esperamos que las cosas nos salgan mejor en los partidos que quedan”.

Lisbán Correa. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Para el segundo choque, que se efectuará el próximo jueves, Carmona anunció a Maykel Taylor, mientras Martí se debate entre César García y Lázaro Blanco: “Vamos a ver cómo está Blanco que no ha tenido todo el entrenamiento debido a todo el tiempo que estuvo fuera”.