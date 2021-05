Inician acciones para detectar impagos de multas en Sancti Spíritus

El objetivo es disminuir los impagos de multas por violaciones de precios y de lo establecido en materia de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, así como en la Ley No. 109, Código de Seguridad Vial. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

La Operación Responsabilidad, que emprende la Policía Nacional Revolucionaria en Sancti Spíritus a partir de este martes 18 de mayo, comenzó a implementarse en el territorio. Su objetivo es disminuir los impagos de multas por violaciones de precios y de lo establecido en materia de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, así como en la Ley No. 109, Código de Seguridad Vial.

La información la hizo pública por la emisora provincial de radio el Mayor Yester Reyes Marrero, especialista de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria, quien explicó la intención de reducir el número de deudores del sistema de contravenciones y de la Ley No. 109, Código de Seguridad Vial, que existen en la provincia.

“Hay una alta cantidad de personas a las que se les han aplicado los Decretos No. 30 y No. 31, con multas de 1 000 y desde 3 000 hasta 8 000 y más pesos, que al no abonar las cuantías con que fueron multadas han violado el término de pago”, expuso la fuente, y a continuación detalló el sistema de escaneo de los carnés de identidad en lugares públicos, incluidos centros comerciales, que se pone en práctica por parte de ese cuerpo armado desde el día de hoy.

Dicho mecanismo se empleará, dijo Reyes Marrero, para identificar a los deudores, quienes de inmediato serán trasladados a la Unidad de la PNR correspondiente, donde deberán pagar la multa ante un gestor de cobro que permanecerá allí, y de no poder hacerlo por no poseer el dinero tendrán que acudir a la oficina de cobro de multas y establecer un convenio de pago, como condición para ser retirado del sistema de contravenciones.

El escaneo de carnés de identidad se realizará, de igual forma, en las oficinas de atención a la población del Minint a las que se haya acudido, ya sea para realizar el registro de vehículo, sacar licencia de conducción o tramitar la solicitud de pasaporte, y de aparecer en calidad de deudora la persona no podrá ejecutar ninguno de esos trámites.

La medida es aplicable igualmente, acotó el especialista, para solicitudes de determinada documentación, incluida licencia operativa con fines de traslado de pasajeros o de carga en los vehículos particulares, ya que quienes figuren como deudores no podrán consumar dichas gestiones.

“En los casos de propietarios de medios de transporte o conductores es bueno que conozcan que al momento de ser detectados en la vía como deudores les serán retirados los documentos del medio que conducen, así como la chapa de identificación. Luego se les traslada al Centro de Depósito de Transporte, donde se les ocupa el vehículo y en tanto no paguen la deuda o presenten el contrato de pago con la oficina de multas no se les devolverá el medio, por cuya estadía de custodia deberán pagar”, significó.

También explicó que hay casos de personas que tienen en sus manos el comprobante de pago y sin embargo el sistema no los recoge como que liquidaron su deuda. “Si muestran ese comprobante el medio no les será retirado, aunque sí se registran los datos”, especificó.

Los ciudadanos que se encuentren en esa situación, dijo, deberán presentarse en la unidad de la PNR más cercana para que sean retirados del sistema. Para los residentes en el municipio cabecera de provincia dicho trámite podrá realizarse en la Unidad de Vigilancia y Patrullaje, ubicada en Carretera a Trinidad Km No. 1 La Sierrita, o en la Estación de la PNR de la ciudad.

INDISCIPLINAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE COVID-19.

El especialista de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria declaró, asimismo, que persisten indisciplinas en cuanto a lo dispuesto para prevenir y contener los contagios por COVID-19. En lo que va del mes de mayo se han aplicado 1 221 medidas a tenor con el Decreto Ley No. 31, consistentes en multas de 1 000 y 3 000 pesos, según la connotación del hecho. “La mayoría se corresponde con el no uso del nasobuco o mascarilla y el incumplimiento de otras medidas sanitarias previstas para esta contingencia”, detalló.

De igual forma, llamó la atención sobre el elevado número de niños en la vía pública sin usar el nasobuco, así como también de personas de avanzada edad y mujeres gestantes que concurren a las aglomeraciones, mayormente en zonas comerciales.

Hizo referencia también a la presencia de jóvenes y adolescentes en juegos en áreas públicas, como el dominó y el fútbol, y en ocasiones, además, con presencia de una agravante: la ingestión de bebidas alcohólicas.

Expuso que persisten las fiestas, a pesar de que se ha reiterado en múltiples ocasiones su prohibición incluso en los propios hogares, por lo que se está incrementando la aplicación de medidas a los propietarios de los inmuebles, a tenor del Decreto correspondiente.

En todos estos casos se trata de medidas para proteger la vida de las personas, pues está demostrado que el no cumplimiento de lo establecido (básicamente uso de mascarillas, higienización adecuada y distanciamiento físico) ha costado en los últimos meses elevados números de enfermos y de fallecidos, a pesar de los esfuerzos del país para que todos los contagiados sean atendidos adecuadamente.