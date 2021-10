Jubilación no viable

Esther Frenes Ruiz, residente en el Edificio No. 1, Apartamento No. 10, en Ampliación del Reparto Revolución, Yaguajay, y trabajadora del sector educacional, remitió a esta columna una inquietud relativa a la posibilidad de acogerse a la jubilación, pese a no haber cumplido aún la edad estipulada para ello. “Próximamente,

Esther Frenes Ruiz, residente en el Edificio No. 1, Apartamento No. 10, en Ampliación del Reparto Revolución, Yaguajay, y trabajadora del sector educacional, remitió a esta columna una inquietud relativa a la posibilidad de acogerse a la jubilación, pese a no haber cumplido aún la edad estipulada para ello.

“Próximamente, en el mes de diciembre, debo cumplir 58 años y me encuentro trabajando desde que tenía 18. Si deseo retirarme por años de servicio, conociendo que no debo hasta cumplir los 60, pero considerando que cuento con más de 30 de vínculo laboral, quiero saber si se me puede conceder dicha petición”, escribe la remitente, y agrega: “La verdad es que no me siento ni me encuentro en condiciones, como lo estaba antes de la pandemia; solo quiero estar en mi casa, por favor, háganme saber qué posibilidades tengo, les estaré agradecida por la información”.

Consultado sobre el particular, José Adriano Abreu Jiménez, director de la filial provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, manifestó que a la interesada no le asiste el derecho a que se le jubile antes de completar la edad establecida en Cuba para las mujeres (60 años).

“La excepción sería —argumentó la fuente— que una comisión médica avalara su incapacitad para el desempeño laboral, y en dicho caso el dictamen debería ser de invalidez total”.

AGRADECIDO DE LOS SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS

Altamente satisfecho con las atenciones recibidas en las múltiples ocasiones en que ha acudido a la clínica estomatológica Orestes García Saroza, de Fomento, se muestra en su carta el lector Rogelio Cuan Rodríguez, vecino de la calle 1ra. del Ferrocarril No. 25 A, en el citado municipio.

Según refiere, a pesar de las complejas circunstancias derivadas del azote de la covid y de la falta de recursos, acrecentada por el bloqueo a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, en el servicio de guardia del mencionado centro lo han atendido siempre de forma decorosa y eficiente.

“Con frecuencia visito el lugar en busca de alivio, pues soy un abuelo de la tercera edad y se me presentan múltiples problemas; cada vez que voy me quedo maravillado al ver la exquisitez del trato que recibo, tanto del personal de servicio como de los profesionales. También resalta la limpieza y el orden con que los trabajadores mantienen el lugar”, expone Rogelio.

El propio remitente rememora con orgullo la visita realizada a dicha clínica por Fidel en 1989, ocasión en la que quedó satisfecho, afirma, de la labor que se desarrollaba allí y exhortó a su colectivo a mantener los logros alcanzados. “Con seguridad hoy podemos afirmar que es así”, concluye.