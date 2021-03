La canción de los renegados

Descemer Bueno y los cantantes Yotuel Romero, el Funky y El Osorbo. (Foto: Tomada de Internet)

No sé; uno como que se va convirtiendo con el tiempo en una especie de compendio de sucesos positivos y negativos, de experiencias de todo tipo, de sensaciones, de criterios, de objetividades y subjetividades; en fin, de todo un mundo complejo que nos marca y nos lleva a dudar, a ser críticos, pero que, sin embargo —entendemos—, no debe justificar bajo ningún concepto que no tengamos bien puestos los pies sobre la tierra.

Es mi criterio personal que, como el navegante que mantiene el rumbo siguiendo las indicaciones de su brújula, donde el marcaje del norte magnético lleva al menos en un 75 por ciento de las veces a tomarlo como referencia pero para buscar derroteros distintos, tengo la sensación de que no todos lo que pierden el rumbo lo hacen a causa de un inocente extravío, sino que muchas veces es el papel de los billetes el que, por un fenómeno que dista de ser físico, lleva la aguja del girocompás de algunos a marcar —más tarde o más temprano— la dirección septentrional.

Hablo con propiedad. Los compatriotas que peinan canas recuerdan la metamorfosis del músico venezolano Oscar de León, reconocido intérprete de nuestros ritmos y de la llamada salsa que se deriva de ellos, cuando en 1983 visitó Cuba y expresó aquí maravillas sobre nuestro país, para, a su regreso a Caracas, pocas horas después, cambiar radicalmente su discurso cuando fue amenazado por las disqueras de Miami con cerrarle sus contratos.

También a título personal confieso la extrañeza y la molestia que sentí en su momento, cuando reconocidos intérpretes foráneos de la talla del español Julio Iglesias y el panameño Rubén Blades, ignoraron a Cuba en sus recorridos internacionales, por motivos eminentemente económicos pero con un trasfondo político, porque ambos quisieron preservar así las simpatías de los magnates del mundo del espectáculo en Estados Unidos y, en particular, el dinero de los cubanos encumbrados del sur de la Florida.

Solo ello explica que el modesto artista en ciernes amante del fútbol, de La vida sigue igual, y el cantautor istmeño de Tiburón, anclaran sus naves en ese norte “magnético”, sobre todo por cuestiones de peculio, y abjuraran de sus orígenes, debido a que, como dijo el poeta hispano Francisco de Quevedo en inolvidable letrilla, “poderoso caballero es don dinero”. Pero ellos son extranjeros, ellos tienen esa dispensa.

Quienes no la tienen, son individuos nacidos en la tierra de Martí y Fidel, que como el dúo Gente de Zona, el cantautor Descemer Bueno y los cantantes Yotuel Romero, el Funky y El Osorbo aparecieron de improviso en los medios con un engendro musical de la peor especie, el que, con ánimo contestatario desdice la reconocida fama de algunos de sus creadores, al caer en vulgaridades de marcado carácter apátrida y oportunista donde se manifiestan el odio y la traición a los ideales de un pueblo.

Tan vulgar resulta esa cancioncilla, encumbrada en las redes sociales por los dueños de Internet, que, con perdón de Quevedo, no pasa de ser una letrilla ramplona, pedestre, a la que, aplicando la vis cómica del conocido Alexis Valdés, —ha mucho radicado en Miami y declarado admirador de la susodicha creación—, más que composición musical, se trata de una descomposición salida de las mentes obtusas de individuos dispuestos a todo a cambio de fama y de dinero.

Descomposición, porque la lectura de su letra, sus frases fáciles y rimbombantes, sus lugares comunes y la ignorancia de la historia y los valores de su patria que trasluce, la convierten en un purgante, aunque también quizás constituya en mayor grado un vomitivo. Veámoslo: «No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos Patria o Muerte sino Patria y Vida», berrean estos artistas en la canción.

Y prosigue así su sarta de disparates: “Se acabó, tu cinco nueve yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira se acabó, tu cinco nueve yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancando el dominó». «Ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando”.

No contentos con tanta vulgaridad, expresan además: «Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el Movimiento San Isidro continúa puesto», y luego añaden: «¿Qué celebramos si la gente anda de prisa cambiando al Che Guevara y Martí por la divisa?».

Sin ir más lejos, aquí van unas cuantas verdades. En primer lugar, quienes han trancado el dominó por más de 60 años han sido los sucesivos gobiernos de Washington con su infame y cruel bloqueo que asfixia la economía cubana en una cuantía que fluctúa entre 4 000 y 5 000 millones de dólares anuales, convirtiéndose en un pesado lastre que frena el desarrollo del país.

En segundo término, ellos no pueden hablar en nombre del pueblo al que traicionan, el mismo pueblo que aprobó con los votos de cerca del 90 por ciento de los sufragios válidos, la Carta Magna cubana del 2019, la cual garantiza los derechos de la población de una manera incomparablemente superior a la Constitución estadounidense de 1787, hecha a la medida de los ricos de entonces y los de ahora y plagada de perchas y de enmiendas.

Para colmo, estos renegados se erigen en defensores del llamado Movimiento San Isidro, compuesto por traidores de la peor laya, cuyo aspecto y acciones lo dicen todo, como esa de aparecer desgreñados y cubiertos con la bandera cubana, a la que denigran, sentados sobre la tasa de un inodoro. No debería causarnos asombro por venir de quienes maldicen nuestra gloriosa historia de luchas y son cómplices de quienes cubren de pintura o sangre de cerdo los bustos del Apóstol Martí.

Y qué decir de la frase en que se preguntan “¿qué celebramos si la gente anda de prisa cambiando al Che Guevara y Martí por la divisa?». Ese lenguaje de símbolos se estrella ante la realidad de que quienes lo cambiaron todo por los dólares del enemigo que nos estrangula, no es nuestro pueblo, sino ellos.

Cabe preguntarse: ¿de qué “zona” es esa “gente?”, aunque la respuesta es obvia: de la derecha cubanoamericana recalcitrante, que solo acepta a las personas de otras etnias en la medida que se les someten y les resultan útiles. ¿Y qué decir de la nación donde casi cada día tirotean o asfixian a los negros, país que ellos han pasado a servir con ojos cerrados y bolsillos abiertos?

Pero, algunas enseñanzas dejan la cancioncilla de marras y sus intérpretes, entre ellas que no todo lo que brilla es oro y que la calidad profesional no es sinónimo de calidad humana, de sensibilidad hacia los verdaderos sentimientos del pueblo. Prueba de ello es que, al tomar la histórica frase de Patria o Muerte, desvirtuándola, para (des)componer lo que ellos consideran un himno, ignoran a propósito que esa consigna surgió a raíz del criminal sabotaje al vapor francés La Coubre, acción terrorista que costó a los cubanos 104 muertos y 200 heridos.

Aquel crimen monstruoso materializado el 4 de marzo de 1960 en el puerto de La Habana contra un barco cargado de armas para la defensa de nuestro país, perseguía mantenernos desarmados con el fin de que no pudiéramos defendernos de la agresión que ya venía planeando el Imperio con vista a aplicar a Cuba la “solución” guatemalteca de 1954, cuando derribaron al presidente constitucional de esa nación, Jacobo Árbenz Guzmán, mediante una invasión.

Salvando las distancias, los métodos y el tiempo, la descomposición salida de las mentes torcidas del citado grupúsculo de artistas mercenarios también busca desarmarnos, esta vez ideológicamente, por el método de desvirtuar los pilares ideológicos de la Revolución cubana, de la cual forma parte ese lema histórico, tan caro al sentir de los hijos más fieles de esta tierra.

En resumen, que por más famosos que hayan sido algunos de estos artistas, ellos han demeritado su arte porque han renegado de sus raíces, de su raza y de su patria, poniéndose al servicio de una potencia extranjera. Lamentablemente, ya no se les recordará, sobre todo a Descemer y Gente de Zona, como los excelentes músicos que fueron, sino como los traidores y apóstatas que son hoy, capaces de vender nuestros más sagrados símbolos por dinero; de entregarles su alma al diablo.