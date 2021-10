La covid subió al lomerío fomentense (+fotos)

“Que nadie dude que detendremos el contagio, pero sin la ayuda de la población sería muy difícil alcanzar este propósito en breve”, afirman directivos de Salud en el municipio. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Casi frente a la sede de la Dirección Municipal de Salud en Fomento la concentración para comprar papel higiénico es de espanto. Al filo de las 9:30 a.m. del pasado miércoles, cientos de personas, unas encima de otras, se disputaban el número que les permitiría adquirir el producto. En ese momento, con un rebrote de casos positivos en el territorio, no aparecía nadie que pusiera fin a la molotera.

Al parecer esta imagen es reiterativa en el montañoso municipio, debido no solo al elevado número de enfermos de las últimas semanas, sino también a la forma relajada con que los lugareños andan por las calles, algunos llevando niños en brazos, otros con el nasobuco por debajo de la barbilla.

Así se presenta el municipio con una alta tasa de incidencia en la provincia debido al número de confirmados en una población de alrededor de 31 700 habitantes. ¿Acaso se perdió la percepción del riesgo? ¿Resulta suficiente el empeño de las autoridades locales y los trabajadores del sector sanitario para erradicar esta pandemia?

La doctora Leyanet de la Cruz recorre todos los días las viviendas de la comunidad de Gavilanes para prevenir la Covid. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

LA COVID SUBIÓ A GAVILANES

Hasta la comunidad de Gavilanes, enclavada en el mismo corazón del Escambray fomentense, llegó la covid; no entró en carro, porque la frontera entre El Pedrero y Fomento está cerrada, sino por el lomerío. Desde Banao y El Cacahual arribaron visitantes y casi de inmediato ya estaban apareciendo los casos positivos.

Noel González Medina, director de Salud en el municipio, explica: “El primer rebrote surgió allá arriba, con 57 casos confirmados en una población que no rebasa los 400 habitantes, por suerte los mismos vecinos se encargaron de poner fin a la entrada de personas que llegaban hasta para recrearse en los ríos de la zona”.

Según Israel Carpio Mesa, subdirector de Salud en Fomento, hasta el mes de abril el municipio se mantuvo con una situación favorable. “Salían casos aislados, pero en los últimos meses la tendencia ha sido al crecimiento, al punto de tener que incrementar tanto las capacidades para aislar a sospechosos como las de hospitalización.

“Claro, los pacientes en edades pediátricas y embarazadas con riesgo siempre se remiten a los centros provinciales de Salud. Por lo pronto intensificamos las medidas, entre ellas, las pesquisas con el rigor que se necesita, porque de ahí parte la detección de pacientes con síntomas para no extender la cadena de contagios”.

“Mientras sigan las aglomeraciones no podremos detener el contagio”, asegura el epidemiólogo del municipio de Fomento. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

EL APOYO DE LA POBLACIÓN ES VITAL

En Fomento ha sido imprescindible la creación de una tercera consulta de Infecciones Respiratorias Agudas para evitar altas concentraciones de pacientes, a las cuales acude toda la población que sienta la necesidad de ser atendida por los especialistas. También se han readaptado varios centros para completar 128 capacidades para casos positivos y 169 para sospechosos.

Desde el círculo infantil Flores de Primavera, convertido ahora en centro de hospitalización con enfermos en edades pediátricas, el joven recién graduado en Medicina General Integral Yaniel Serrano Romero reconoce que en esta lucha todo cuidado es poco.

“Yo enfermé de covid —dice— y, aunque ya estaba vacunado y los efectos fueron menores, sentí el temor lógico que proporciona esta enfermedad. Así les hablo a mis pacientes para que vean en mí la posibilidad de superar el estrés que sufren cuando llegan a este lugar”.

Igual de significativo resulta el desempeño de Eliany Sierra Bonachea, la licenciada en Enfermaría que ahora permanece en Zona Roja. “Solo necesitamos un poco de apoyo de la población, para que no lleguen aquí niños que son el resultado de un contagio por irresponsabilidad”.

En casi dos años de pandemia, la voz autorizada de Juan Emilio Pérez, director de Epidemiología del municipio, retumba entre las paredes de la oficina; para él la situación allí es compleja, no solo porque al cierre de septiembre se reportaron más de 2 330 casos positivos, sino porque las personas no tienen suficiente percepción de riesgo.

“Es cierto que la vacunación avanza —refiere—, que no hemos tenido que lamentar la falta de los medicamentos claves para el tratamiento a los pacientes, que el oxígeno se ha estabilizado y que el personal de Salud está dando su mejor aporte; pero, si la población no nos apoya y no cumple con las medidas establecidas para evitar la proliferación del virus, seguiremos recibiendo en nuestros hospitales a niños en brazos, a ancianos que no salen de su hogar y a personas vulnerables que no debieron enfermarse nunca”.