La crecida más triste del río Guaro (+video)

Lluvias concentradas entre las elevaciones de la sierra de Nipe, al oeste del parque natural Mensura Piloto, provocaron la crecida del río Guaro el domingo último. (Foto: Portal del ciudadano de Mayarí)

El sol no se ocultó, el día no se puso de agua, no lloviznó. Nunca hubo ninguna señal de que el río iba a crecer. “Yo te digo, la crecí’a esa fue, vaya… eso no lo pensaba nadie. Veníamos nosotros ahí, conscientes, cruzando, y eso fue al momento. Estábamos celebrando el cumpleaños de un compañero y decidimos marcharnos temprano; veníamos pasando el puente para la casa, ya de regreso”, contó al periodista Emilio Rodríguez Pupo, de la emisora Radio Mayarí, el joven Rubén Frómeta Castillo, participante de los hechos.

La noticia se esparcía, dolorosa, en la tarde noche del domingo 30 de mayo. En el Portal Ciudadano, sitio digital de la Asamblea Municipal del Poder Popular, se daba cuenta del suceso, ocurrido al filo de las 4:00 p.m. en el lugar conocido como Guaro Cinco, en el que fallecieron dos muchachas de 16 y 18 años de edad, y un joven también de 18 años.

La propia noticia dejaba constancia de la rápida activación del sistema de urgencias médicas, así como de la presencia en el lugar de los hechos de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Mayarí, en la provincia de Hoilguín. Según investigaciones preliminares, la desventura involucró a 17 personas, entre adolescentes y jóvenes.

“Las muchachitas eran las que no sabían nadar, yo cogí y me tiré, porque soy nací’o en la playa. Traté de auxiliarlas y saqué a tres, pero ya no podía sacar a más”, reveló el joven, de unos 22 años, quien agregó, apesadumbrado: “Es muy difícil, eso no se lo piensa nadie, ni nadie quiere que pase. Es una tragedia muy dolorosa”.

Pedro Félix Sambert, presidente del Consejo Popular, declaró a Escambray sentirse triste, como todos en aquel lugar, próximo a un lomerío, situado a entre cinco y seis kilómetros de Mayarí y a más de 80 de Holguín, la cabecera provincial.

“El pueblo de Guaro ha estado de luto desde ayer, cuando sucedieron los hechos, y durante toda la jornada de hoy lunes. Hay que reconocer el espíritu de solidaridad de nuestra gente en función de apoyarse en un momento tan duro. Este es un pueblo de tradición revolucionaria, y desde que sucedió la desgracia se ha puesto de manifiesto toda la humildad y la solidaridad de la gente aquí”, reveló el dirigente de base de los órganos del Poder Popular.

El sistema de urgencias médicas se activó de inmediato para atender a los demás adolescentes y jóvenes víctimas del lamentable suceso. (Foto: Asamblea Poder Popular Mayarí).

“Guaro está triste y desolado, todos se volcaron al rescate de los muchachos y en apoyo a las familias afectadas, en el acompañamiento en el funeral, y aún nos sentimos con un enorme y profundo luto. Las calles están silenciadas, independientemente de las medidas que se cumplen por lo de la COVID-19”, agregó Sambert.

De acuerdo con su testimonio, en horas de la mañana de este 31 de mayo se dio sepultura a los fallecidos, quienes eran estudiantes del nivel preuniversitario, en instituciones de El Cocal y El Naranjal.

“Se encontraban festejando el cumpleaños de uno de los muchachos en el río de Guaro Cinco, y al ser sorprendidos por una crecida muy fuerte, como consecuencia de un aguacero en la zona de las montañas de Pinares, trataron de salir por otro paso cercano a un puente del canal que existe en esa localidad. Pero la crecida del río los arrastró y tres, fatalmente, perdieron la vida.

“Aquello verdaderamente no se esperaba, porque en la localidad no llovió, pero sí en las montañas, donde durante varios días había caído gran cantidad de agua y ya el suelo estaba saturado. Eso provocó el escurrimiento de grandes dimensiones; según los más viejos aquí en muchos años no se veía nada igual”, explicó.

Según refieren lugareños, el río Guaro nace en las montañas del parque natural Mensura Piloto, que forman parte de la Sierra de Nipe, y en esa elevación radica la altura mayor, que supera los 700 metros sobre el nivel del mar.

Una actualización de la noche de este lunes en el Portal Ciudadano del municipio, exponía que la causa del aluvión serían las “lluvias concentradas entre las elevaciones de la sierra de Nipe, al oeste del parque natural Mensura Piloto”.

Hasta ese lugar, agrega la publicación, se trasladaron Yordanis Pérez Urrutia, presidente de la Asamblea municipal del Poder popular, y Pedro Félix Sambert, máximo representante gubernamental en Guaro, acompañados de especialistas de la rama hidráulica.

El punto donde tuvieron lugar los hechos se describe como un puente rasante, ubicado a poco más de cuatro kilómetros del poblado de Guaro. También se agrega en el sitio del Gobierno de Mayarí: “Yosvani Rodríguez Álvarez, director de la Unidad Empresarial de Base Aprovechamiento Hidráulico Mayarí, afirmó que desde ese punto río arriba no existen obras hidráulicas y que el corrimiento de las aguas es frecuente en la zona, dada la incidencia de las montañas”.

Nota: Escambray agradece la colaboración de los periodistas Emilio Rodríguez Pupo y Aroldo García Fombellida.