La esquina de Escambray: El decreto de la discordia

Las regulaciones que se incluyen en el Decreto Ley No. 35 y en la Resolución 105 ya han comenzado a generar diversidad de opiniones, no siempre bien intencionadas

“Se formó”, me escribía una amiga por WhatsApp y unos minutos después en las redes sociales comenzaron los cuestionamientos, las típicas acusaciones y protestas, el intento de posicionar etiquetas. Todo cuanto hace Cuba en aras de garantizar su seguridad y la de sus ciudadanos pasa por el lado oscuro de las protestas inducidas, el paredón mediático.

La publicación en la Gaceta Oficial de las nuevas disposiciones jurídicas que permiten que por primera vez el país cuente con una norma donde se vinculan tanto los incidentes de ciberseguridad y aquellos que van más allá de lo meramente tecnológico, no deja de ser una necesidad pedida a gritos hace mucho tiempo, pero pone en jaque a quienes se pasean a su gusto acusando, propagando falsedades, amenazando, pidiendo intervenciones, desprestigiando personas e instituciones.

Las regulaciones que se incluyen en el Decreto Ley No. 35 y en la Resolución 105, que tipifican el uso de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Comunicación y la Información, el Espectro Radioeléctrico, así como el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad son, más que una necesidad, una obligación del país para con sus ciudadanos y entidades.

Algunos han comenzado a sacar de contexto incisos, artículos, a llamar “Ley Mordaza” lo que a todas luces los protege a ellos mismos. La legalidad y su cumplimiento aplica para todos, es decir, tanto para quienes están de acuerdo con el Estado Socialista de Derecho y lo defienden, como para los que expresan desde la libertad de internet y las redes sociales todo lo contrario. Nadie tiene derecho a la agresión y eso queda claro.

¿Por qué sentirse ofendidos o preocupados? ¿Es Cuba el único país de este planeta que protege su Seguridad Nacional? ¿Por qué desconocen que esas regulaciones son necesarias para afincar aún más el proceso de informatización de la sociedad cubana? Definitivamente, a muchos no les interesa responder porque hace rato vienen apoyando el establecimiento de un internet paralelo en Cuba financiado desde Estados Unidos o porque pueden dejar de recibir el salario acostumbrado.

El escritor Antonio Rodríguez Salvador exponía en su muro de Facebook: “A mí me han ofendido, difamado, discriminado, amenazado montones de veces tan solo por mi manera de pensar, y eso lo ven bien”. Pero igual receta se la han aplicado a todos los que mostramos la obra que con luces y sombras construimos en esta pequeña isla que decidió hace mucho plantar banderas frente a la injusticia y la hegemonía. En esta propia columna, basta esta nota para que lluevan las ofensas de todo tipo, te llamen represor y construyan falsedades a diestra y siniestra. Y eso no molesta a los invasores mediáticos. Lo que sí molesta es que, de vez en vez, por no decir cada día, se desmonten sus mentiras, incitaciones al odio y la sublevación colectiva, a la intervención extranjera, los cientos de dólares que reciben por sus “nobles” esfuerzos a favor de la libertad de Cuba.

Ninguno de los que hoy están cuestionando las nuevas disposiciones dice, por ejemplo, que la Resolución 105, “Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”, es una norma internacional establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de las Naciones Unidas especializado en las tecnologías de la información y la comunicación. Tampoco hablan del avance del país en estas materias en medio de un escenario tan complejo como el bloqueo de Estados Unidos.

Ya se especula sobre las razones para suspender el servicio del internet a quienes expresan su desacuerdo con el gobierno o dicen a diario tantas ofensas y barbaridades que no alcanza el tiempo para enumerar. Pero ahí está la norma que establece qué puede ocurrir si la utilizas para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios, que generen acoso, afecten la intimidad personal y familiar o la propia imagen o voz, la integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública, el respeto al orden. También sanciona a quienes la utilicen como medio para cometer actos ilícitos, con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se tenga.

Si lo anterior no se parece a lo que ocurre a diario en el internet y las redes sociales desde cuentas falsas, utilizando bots, propiciando escenarios de incertidumbre y miedo, ofensas a todos los niveles, atacando hasta compañeros de trabajo o vecinos para desacreditarlos, amplificando desde el exterior tantas imágenes y mentiras que llegan al absurdo… Si no se parece, entonces les doy la razón. Pero dudo que puedan discutirlo desde la sanidad. Están tan contagiados que no ven o tan escasos de billete que ya empiezan a llenar los estantes por la escasez que se les avecina.