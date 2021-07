La esquina de Escambray: El que calla, otorga

Necesitamos antihistamínicos en vena. Las redes sociales se han vuelto tóxicas y parece que no hay más solución que tomar precauciones para no enfermar. Decir lo que piensas, expresar tus opiniones se ha convertido en caldo de cultivo para agresiones y linchamientos. El amor y la empatía son difíciles, muy difíciles de encontrar.

El 17 de marzo pasado comentaba que “las publicaciones con mayor carga de odio son las que mayor atención atraen y, por ende, reciben más comentarios, múltiples reacciones y son las que más se comparten”, al referirme a un estudio publicado por la revista Proceedings of National Academy of Sciences y tras analizar millones de publicaciones en Facebook.

Es lamentable que empieces a rechazar el conectarte a cualquiera de las redes sociales, que pongas sobre la mesa la opción de abandonarlas, aunque después te des cuenta de que los algoritmos se aplican a todas, más agresivamente aquí y un poco más adornados allá.

Siempre he manifestado que cada quien tiene el derecho de expresar sus opiniones, de decir con absoluta libertad qué y cómo piensa. Pero de ahí a incitar a la violencia, al odio, a la desunión y la desidia, hay un trecho que no se debe cruzar porque te vuelve inhumano y detestable.

En los últimos días, después de los sucesos en varias ciudades del país, y quizás ante la impotencia de un sector por no conseguir que la sangre corra por las calles de Cuba, que nos enfrentemos los unos con los otros, que la intervención que piden a gritos no se ve por ningún lado, la desesperación de youtubers, tuiteros e influencers salta a la pantalla de tu teléfono. Las manipulaciones y fake news lo dejan claro.

No conozco una sola persona sensata que no se pronunciara contra la violencia, el extremismo y la necesidad del diálogo entre cubanos porque problemas hay, no hay dudas. Existen dificultades y problemas acumulados durante años, otras inducidas desde los centros de poder en medio de la mayor crisis sanitaria que se recuerde. Es totalmente lícito y respetable no estar de acuerdo, disentir, escribir y decir tus opiniones, eso no destruye si se hace desde el amor real, al contrario: une, da fuerzas, impulsa. Conozco a muchos que han expresado sus desacuerdos y están aquí, a mi lado, no han perdido sus espacios y han sabido aquilatar los desatinos. Eso habla de su estatura cívica, de su deseo de ponerle corazón a la dura realidad que todos vivimos.

Aprovechar esas debilidades ha sido el arma perfecta para quienes siguen con las maletas detrás de la puerta para cuando el “régimen cubano” se caiga. Pero si se cumplen sus pedidos de invasión y masacre, no van a encontrar lo que esperan, verán un país sin familias, sin un edificio en pie, sin nada que pueda alimentar el abrazo de la madre o el hermano, no existirá una calle por donde caminar en paz.

Hace unas horas Reinaldo Cedeño Pineda, uno de los más reconocidos periodistas cubanos, afirmaba en una hermosa crónica publicada en la radio cubana y en las redes sociales: “Nunca creí que llamar al amor fuese considerado un delito. Pues bien, algunos no quieren escuchar esa palabra. De ningún modo. Ahora resulta que es demasiado dulce o demasiado suave, para ciertos internautas. La palabra de orden es fuego, y el amor sobra.”

El viejo proverbio “el que calla, otorga” parece que ha cobrado también sus adeptos en estos días. Porque decir, expresar nuestras ideas es sinónimo de ataque mediático desmedido desde todos lados, ha roto amistades, lazos de afecto, bloqueos de cuentas y más. Para evitarlo, muchos prefieren callar, seguir al pie de la letra la vieja recomendación popular. Pero, ¿es esa la solución? ¿Es lícito permanecer en silencio mientras ves, escuchas y lees tantas expresiones de odio? ¿Se puede dormir tranquilo cuando atacan con amenazas de muerte y bombardeos?

Al preguntarle a los internautas que forman parte del grupo de Facebook La otra esquina del programa de igual nombre de Radio Sancti Spíritus si, efectivamente el que calla otorga, las respuestas nos dan una idea clara de lo que quiere el pueblo de Cuba.

“Si una persona calla y no expresa su opinión sobre cualquier aspecto o situación, refleja que está de acuerdo”. (Angeles María Reyes Agramonte)

“Es preferible callar y más sabiendo que es un gran embuste lo que nos están diciendo”. (Luisa Vázquez)

“Hay silencios que son más contundentes que las palabras”. (Mildred Obourke)

“Depende de la circunstancia. A veces yo me he quedado callada por el interlocutor no merecer la pena. Y siento es un desgaste por gusto. Pero si se trata de mis principios es otra cosa”. (Helena Carrasco Brioso)

“En algunos contextos, sí. Los refranes dependen de las circunstancias. Hay silencios parlantes, estruendos silenciosos, como decía Lezama desde el asombro que te deja pasmado o desde la rabia o la tristeza profunda que no te permiten articular palabras”. (Reinaldo Cedeño Pineda)

“Dicen… puede ser que no siempre… pero casi siempre”. (Dagne Reloba)

Callar en estos días, permitir que se posicionen el odio, la agresividad, la violencia física o sicológica es, respetando todas las opiniones, caer en la falacia del quietismo. A veces guardamos silencio para no perder la calma y no perder el tiempo en lo que no nos lleva a ninguna parte. Pero en estos días, mostrar la obra, el sacrificio y hasta el dolor de muchos por el desatino de unos cuantos, es necesario. No es repetir consignas, es decir que hacemos bien y mal. Así, repito, avanzamos.