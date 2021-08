La jubilación de Nelson está en proceso

Con fecha 19 de julio, la lectora Niurka Castellanos, quien reside en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Aramís Pérez, de Cabaiguán, remitió a esta columna una misiva a través del correo electrónico. Su inquietud versaba en torno a los trámites de jubilación, ya que su esposo, Nelson González Flores, se encontraba en ese proceso y al momento de redactar la carta el mismo estaba detenido.

“Él ha trabajado en la cooperativa durante 45 años y está aquejado de pérdida de la visión del ojo izquierdo, por lo que fue atendido en La Habana. Ya con sus 65 años recién cumplidos, el 26 de mayo pasado presentó la solicitud de jubilación y el expediente, con la debida carta de autorización, está fechado el 16 de junio”, contaba la remitente.

Agregaba que no habían podido tramitar el caso ante la Dirección Municipal de Trabajo por causa de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. “En esa entidad no se están recibiendo expedientes; la respuesta que nos dan es que no saben si será por un mes, por dos o por lo que resta de año. Tanto mi esposo como yo estamos conscientes de la complejidad del momento y aceptamos las medidas para prevenir el contagio, pero queremos saber qué hacer y a dónde dirigirnos, ya que él no percibe ingresos, al no trabajar”.

La entidad a la que se refiere Niurka es la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) en Cabaiguán, cuyo director, Yoel Piñeiro Morales, al ser contactado por Escambray, explicó que se trataba de una suspensión temporal por indicación de la Ministra del ramo, en atención a la situación del país, que incluía no solo las jubilaciones, sino también otros trámites, y que se prolongó solamente poco más de 15 días.

“El pasado 19 de julio recibimos la indicación de reanudar dichos servicios, hecho que se comunicó a través de la emisora local de radio. Días después la compañera que atiende la actividad en la CPA se presentó aquí, al enterarse por medio de una llamada telefónica, y desde el viernes 31 de julio el expediente del compañero obra en nuestras manos”, detalló la fuente.

Piñeiro Morales añadió, asimismo, que en una situación como esta, cuando la solicitud de jubilación está lista y aún no se ha consumado el retiro, los trabajadores continúan siendo responsabilidad de la empresa en la que laboran, donde se consumará el pago en dependencia de si se trata de vacaciones, de certificado médico o de alguna otra condición.

En la presente situación coincidieron en un mismo día la carta de la lectora y la reanudación de los procedimientos sobre los que ella solicitaba respuesta. Escambray se regocija de que el problema quede resuelto.