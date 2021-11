Libreta de Abastecimiento otorgada a casos excepcionales se prorroga un año más

Las Oficodas del territorio trabajan en la actualización de las libretas que habitualmente se entregan mediante las bodegas antes del nuevo año.

Hace pocos días el Ministerio del Comercio Interior anunció que los núcleos beneficiados con el otorgamiento de Libretas de Abastecimiento de forma excepcional podrán hacer uso del documento hasta el 31 de diciembre del 2022.

Tal aseveración está asociada a la presencia aún de casos de covid en muchos territorios, lo cual impide la movilidad total de las personas para adquirir, en sus lugares oficiales de residencia, los productos de la canasta familiar normada.

En nota de prensa publicada por Cubadebate se explica que hasta el 30 de noviembre tendrá lugar la emisión de nuevos autorizos de libretas excepcionales, atendiendo a que durante el último mes del 2021 la red de Oficodas, subordinadas al Registro del Consumidor, estarán en función de la actualización y conformación de las libretas, que tradicionalmente se entregan a través de las bodegas de Comercio, antes del inicio de del próximo año.

La nota refiere, además, que este importante documento de control prevalecerá por constituir un método efectivo para la entrega de alimentos de la canasta familiar y otros productos que durante la etapa de pandemia han sido distribuidos equitativamente con el auxilio de las libretas.

Desde que el 19 de julio del presente año se comenzó a implementar la Resolución No. 96/2021, de la Ministra de Comercio Interior, referida al otorgamiento excepcional de nuevas Libretas de Abastecimiento, en las Oficodas espirituanas se han entregado más de 500 a personas con lugar de residencia permanente en otras partes del país, además de beneficiar a quienes no tenían la dirección actualizada en la provincia donde residían y recibían la canasta familiar normada por el lugar de origen; las que no contaban con el Certificado de habitable de la vivienda donde residían, y aquellas que nunca antes habían sido censadas o repatriadas.

La propia nota informativa esclarece que con vistas a recibir la Libreta de Abastecimiento correspondiente al año 2022 los consumidores deberán actualizar sus datos, y aquellos que en el transcurso de ese año, por ejemplo, legalicen su vivienda, entonces pasarán a la condición de núcleo normal.