Libro Más allá de la leyenda, un homenaje a la vida y a la obra de Fidel (+video)

Presentación del libro Más allá de la leyenda, de los autores Estela Bravo, Ernesto Mario Bravo y Olga Rosa Gomez. (Foto: Ismael Batista Ramírez)

De «monumento a la obra y a la vida de Fidel », calificó Eugenio Suárez Pérez, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado (OAHCE) al libro Más allá de la leyenda, de los autores Estela Bravo, Ernesto Mario Bravo y Olga Rosa Gómez Cortés, que a horas del cumpleaños 95 de nuestro Comandante en Jefe, se presentó en el Memorial José Martí en la Capital.

El volumen, publicado por el sello Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado de la OAHCE, recoge en sus 786 páginas la opinión de 60 personalidades de Cuba y el mundo acerca del máximo líder de la Revolución Cubana, basado en el filme de Estela Bravo, Fidel, la historia no contada.

«Que mejor regalo al Comandante en sus cumpleaños 95, que sigue en combate, que este libro, fruto del amor y la admiración que Estela y su esposo Ernesto sienten por Fidel, ayudados en la compilación por la historiadora Olga Rosa Gómez Cortéz», dijo igualmente Suárez Pérez, durante la presentación de esta obra indispensable para volver a repasar su niñez, su adolescencia, su vida estudiantil, su participación en las luchas universitarias, la relación con el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos), los sucesos alrededor del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Granma, la Sierra maestra y los primeros días del triunfo de la Revolución, entre otros.

El volumen aporta además nuevos testimonios que quedaron inéditos entre las entrevistas que la realizadora estadounidense Estela Bravo, no pudo incluir, por limitaciones del tiempo en el documental Fidel, la historia no contada, que se rescatan para la memoria y el reconocimiento de nuestro gran líder. En conversación personal con este redactor la destacada directora de cine confesó que extraña mucho a Fidel y que no hay palabras para calificarlo, aún cuando para ella y su esposo es único. «Como Fidel, dijo, no hay otro. Mientras más lo miramos más lo admiramos».

Estela, autora de documentales como Niños desaparecidos de Argentina y Operación Peter Pan y su esposo Ernesto, autor entre otros del libro De Buenos Aires a La Habana, sienten igualmente un amor especial por Cuba, país al que llegaron por un año y ya llevan viviendo entre nosotros por más de 50. Desde que conocieron de Fidel se sintieron atraídos por su personalidad y por todo lo que hizo por Cuba y el mundo. Ello los llevó primero, a llevar a la pantalla las opiniones que de este tenían escritores, políticos, científicos, políticos, amigos, incluso, amigos que después lo traicionaron.

Sin embargo, descubrieron que en todos había una unidad de criterios: coincidían en que se destacaba por su ética, genialidad, su capacidad visionaria, se entrega a la Revolución y como conductor indiscutible del proceso transformador en Cuba.

Con todo lo que le confesaron los entrevistados más lo que pudieron investigar a cerca de su vida y con sus vivencias entre nosotros, Estela y Ernesto crearon su propia leyenda de Fidel, la que hoy ponen en manos de los lectores de Cuba y del mundo en este libro que ya se hizo historia y que junto a Olga Rosa Gómez Cortéz nos regalan… Más allá de la leyenda.