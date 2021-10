Líderes religiosos instan a Biden a poner fin al bloqueo contra el pueblo de Cuba

La carta también reconoce las importantes presiones y obstáculos políticos que se oponen a esta línea de actuación. (Foto: Cubasí)

En una carta enviada el 15 de octubre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los líderes del Consejo Mundial de Iglesias, ACT Alianza, el Consejo de Iglesias de Cuba y otros grupos religiosos instaron a poner fin a los casi 60 años de bloqueo contra el pueblo cubano, que se enfrenta a una situación humanitaria atroz.

“El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado aún más los problemas en Cuba”, prosigue la carta. “Le pedimos que tome una decisión contundente y ponga fin al embargo contra el pueblo cubano”.

La carta también reconoce las importantes presiones y obstáculos políticos que se oponen a esta línea de actuación.

“No vemos pruebas públicas consistentes para creer que Cuba tenga la voluntad, los medios y la capacidad de patrocinar el terrorismo mundial”, afirma la carta. “Creemos firmemente que hay otras maneras de relacionarse con las autoridades cubanas para debatir y superar los desacuerdos en relación con los diferentes asuntos y legados, sin que ello afecte a las personas que quieren vivir con dignidad humana”.

Presidente Joseph R. Biden

Presidente de los Estados Unidos de América

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

15 de octubre de 2021

Re: Sanciones a Cuba

Querido Señor Presidente,

Escribimos para interceder en nombre del pueblo cubano, que se enfrenta a una terrible situación humanitaria. Después de casi sesenta años de embargo contra su país, la pregunta que debe hacerse es si este embargo continuo vale la pena.

La administración Obama, con su apoyo, buscó repensar la política y buscar un nuevo compromiso con Cuba, relajando las sanciones, permitiendo vuelos directos entre los dos países y aliviando las restricciones a los ciudadanos estadounidenses que viajan y hacen negocios en Cuba. El ex presidente Donald Trump revirtió la estrategia del presidente Obama. Volvió a colocar a Cuba en la lista de Estados Unidos de patrocinadores estatales del terrorismo internacional, cortó los viajes entre Cuba y Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos y residentes estadounidenses enviar remesas a sus familiares en Cuba, cortando un importante sustento económico para muchos cubanos. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más los problemas en Cuba.

Señor presidente, hay un momento para derribar y un momento para construir. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Les pedimos que tomen una decisión audaz y pongan fin al embargo contra el pueblo cubano. Somos conscientes de que existen presiones políticas y obstáculos muy importantes para este curso de acción.

Sin embargo, impulsados ​​por la fe y la compasión cristianas, les imploramos que tomen medidas para aliviar la carga del pueblo cubano, entre otras cosas:

1. Eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No vemos evidencia pública real para creer que Cuba tiene la voluntad, los medios y la capacidad para patrocinar el terrorismo global.

2. Suspender nuevamente la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que estuvo suspendida por un largo período y fue reactivado por el expresidente Donald Trump el 2 de mayo de 2019.

3. Reinstalar la categoría de viajes “de pueblo a pueblo” para el intercambio educativo, utilizando esta licencia general para mantener un horario de tiempo completo de actividades de intercambio educativo y cultural destinadas a mejorar el contacto con el pueblo cubano.

4. Eliminar la prohibición de viajar en cruceros y reinstalar vuelos regulares de aerolíneas a todas las ciudades cubanas.

5. Suspender la Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba del Departamento de Estado, permitiendo a los ciudadanos estadounidenses utilizar los hoteles y casas de alquiler que deseen.

6. Eliminar el tope de USD 1,000 por trimestre para las remesas familiares que un remitente puede enviar por trimestre a un ciudadano cubano.

7. Reactivación de remesas no familiares de terceros países a través de Western Union y empresas como Fincimex y AIS.

8. Suspender la Lista de Entidades Restringidas y Subentidades Asociadas con Cuba.

9. Reactivación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, incluidos sus servicios consulares.

10. Suspensión de los requisitos de solicitud de visado de terceros países y concesión de visados ​​anuales en virtud de acuerdos de inmigración.

11. Reactivar los intercambios científicos en biotecnología, salud y otras áreas de la ciencia.

Creemos firmemente que existen otras formas de relacionarse con las autoridades cubanas para discutir y superar los desacuerdos sobre temas y legados, sin afectar a las personas que quieren vivir con dignidad humana. Le pedimos que considere su difícil situación y trabaje para superar los obstáculos políticos a la solidaridad y la justicia.

Suyos en Cristo,

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca

Acting General Secretary

World Council of Churches

Mr. Rudelmar Bueno de Faria

General Secretary (CEO)

ACT Alliance

Rev. Jim Winkler

President and General Secretary

National Council of Churches of Christ USA

Rev. Philip Vinod Peacock

Acting General Secretary

World Communion of Reformed Churches

Bishop Ivan M. Abrahams

General Secretary

World Methodist Council

Council of Churches of Cuba

General Secretary

Rev. Joel Ortega Dopico

Ms. Josianne Gauthier

Secretary General

CIDSE