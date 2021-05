Llaman a paro nacional por tiempo indefinido en Colombia

La organización no gubernamental Temblores reportó 21 muertos, 92 heridos y 940 casos de abusos policiales durante los primeros cuatro días de manifestaciones. (Foto: PL)

El paro nacional en Colombia convocado por organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles continúa este 3 de mayo por sexto día consecutivo, con el rechazo a la represión gubernamental y el llamado a mantener las manifestaciones con carácter indefinido.

Las protestas fueron organizadas en un inicio para exigir el retiro de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, que contemplaba el aumento o imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a servicios y productos y la ampliación de la base impositiva sobre los salarios.

La medida, considerada lesiva a la clase media y a los de menor poder adquisitivo, fue retirada este domingo por el mandatario, quien pidió al Congreso de la República tramitar de forma urgente una nueva propuesta consensuada con el resto de los partidos políticos y sectores de la sociedad.

Sin embargo, las manifestaciones persisten en las principales urbes del país como llamado de atención a otros problemas, entre estos lo que consideran el ‘paquetazo neoliberal’ de Duque y la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

La administración impulsa otras medidas consideradas polémicas, en especial las reformas de Salud y Laboral.

En cuanto a la represión, la organización no gubernamental Temblores reportó 21 muertos, 92 heridos y 940 casos de abusos policiales durante los primeros cuatro días de manifestaciones, mientras que otras organizaciones sociales citadas por la emisora W Radio apuntan 301 presuntas detenciones arbitrarias y 110 manifestantes heridos, de ellos nueve con lesiones oculares.

Por otra parte continúan las denuncias a la militarización de las calles, no solo con hombres, sino también con medios blindados, como reportó el diario El Tiempo este domingo.

En las redes sociales dan cuenta de movilizaciones de estudiantes, gremios de transportistas y otras organizaciones sindicales y sociales, que llaman al bloqueo de importantes arterias de las principales ciudades y confirman que el paro tiene carácter indefinido.

‘No hemos ganado la lucha, hasta que no se retire todo el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización, se desmilitarice las ciudades y sobre todo hasta que Duque no renuncie’, destacaron los organizadores del paro.