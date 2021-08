López Obrador: El pueblo va a decidir si me quedo o me voy

El mandatario mexicano asegura que no hará falta violencia, la democracia se impone. (Foto: Internet).

«Ahora viene otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya”, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la oportunidad que tienen los opositores de sustituirlo en el cargo durante la consulta para revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022.

“Esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática”, reiteró el mandatario mexicano mientras dijo que “el pueblo va a decidir si me quedo o me voy”.

El texto al bloque opositor se lanzó durante la conferencia matutina de este 3 de agosto, luego de que acusaron de que la consulta para enjuiciar a expresidentes fue un «fracaso» porque solo participó el 7 por ciento del padrón electoral, equivalente a 6.6 millones de votos.

«La democracia nunca fracasa —reiteró López Obrador, quien instó a seguir adelante hasta dejar consolidado el hábito democrático—. No es fácil. Ahora dicen que votaron muy pocos, pero cuántos votaban antes, nadie. Se rayaban las boletas y levantaban las actas. No había ni siquiera oposición, pero estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia”, señaló.

Según el mandatario mexicano y varios de sus simpatizantes las autoridades electorales minimizaron la consulta popular para beneficiar al bloque opositor, lo cual habría desalentado la participación ciudadana. Un escenario que, dijo, “no se repetirá con la consulta de revocación de mandato programada para el próximo año, donde la oposición hará lo posible por quitarlo del cargo.

