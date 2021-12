Los peces andan huyuyos en Sancti Spíritus (+fotos)

Mucha agua y pocos peces en el embalse Zaza, un panorama que los acuicultores pretenden revertir. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

La presa Zaza parece un mar, a esta altura del año los niveles de agua permanecen altos, muy altos y las capturas continúan bajas. Para los acuicultores de Sancti Spíritus, pescar en el mayor acuatorio del país se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.

De un lado, el llenado del embalse que impide realizar mejor las operaciones; del otro, los obstáculos que las entorpecen. Hoy más que nunca el trabajo de las brigadas de chinchorreros y pañeros se ha vuelto complejo porque el guailer creció tanto que ya no se puede casi navegar con las cherneras y botes entre la maleza presente en muchas hectáreas.

Rafael Richardson Gómez, un pescador que desde hace muchos años es integrante de la brigada Sierra, asegura que los peces andan huyuyos: “Se esconden entre los matorrales de la presa y de ahí no hay Dios que los saque, esa es una de las razones por las que este año no hemos podido sacarle el pescado suficiente a la Zaza y eso sin mencionar la pandemia, las bajas temperaturas y la poca presencia de pejes de tallas menores, lo que indica que tampoco las siembras han sido muy efectivas”.

Integrantes de la brigada Sierra, del embalse Zaza, aseguran que la falta de peces limita las pesquerías.

¿Y EL PESCADO DÓNDE ESTÁ?

Para Orlando de la Cruz Rivadeneira, director de Producción en la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus, el 2021 se inscribe como uno de los años de más bajas capturas en la provincia, así lo confirma el hecho de que, a estas alturas, el plan del año equivalente a 4 080 toneladas esté en algo más del 61 por ciento de ejecución.

“Con la pesca extensiva se ha presentado una situación atípica —aclara de la Cruz—; por ejemplo, en el primer cuatrimestre fueron notables las variaciones del tiempo, con frentes fríos hasta en el mes de abril, lo mismo está sucediendo en estos finales del año, donde las temperaturas bajas inciden directamente en la manifestación de las especies acuícolas. Sucede que para emplear las artes en la pesca extensiva es necesario que los peces se muevan en grupos y eso ocurre solo cuando salen a buscar su alimentación, porque nadan en contra de la corriente, entonces se localiza la mancha y de regreso caen en las redes, pero al existir tanta variación en el clima, la biomasa permanece estática dentro del embalse y resulta imposible realizar las pesquerías.

“A ello se suma el llenado de las presas, no solo la Zaza, porque el resto está también con volúmenes altos, lo que impide las operaciones de las brigadas. Además de otro factor relacionado con las muertes masivas de peces que tuvimos tras las intensas lluvias del 2020, donde perdimos alrededor de 1 000 toneladas de biomasa en desarrollo”, acota el director de Producción de Pescaspir

Visto así todo encaja, porque en materia de producciones pesqueras sucede un encadenamiento productivo, es decir, que si no hay siembra de alevines y supervivencia, no habrá desarrollo de las especies, pero sin una pesca efectiva y eficiente, no existirá materia prima suficiente que respalde las distintas elaboraciones en la industria y, por ende, se afecta la distribución.

Yohandy Rodríguez Paniso, director de UEB Acuiza.

DEL BOTE AL PLATO

Para los pescadores su mayor preocupación es regresar del agua con los botes vacíos, mucho más cuando tradicionalmente las brigadas se acostumbraron a llenar los chinchorros y enviar a la industria entre 13 y 15 toneladas de ciprínidos diariamente. Hoy el panorama es muy diferente, porque han existido días que entre todas las tripulaciones no rebasan las dos toneladas.

Bien lo sabe el joven Ahmed Hidalgo Cancio: “Es difícil la vida de un pescador, nosotros entramos al agua a las cuatro de la madrugada y salimos sobre las 11, pero si no cogemos nada seguimos hasta las dos de la tarde, porque de esa pesquería depende nuestro sustento y el de la familia”.

Un panorama similar en cuanto a incumplimientos productivos muestra la Industria Pesquera, hoy con algo más del 60 por ciento de sus planes cubiertos, debido a la ausencia de carpas y clarias, que se convierten en materia prima para otras elaboraciones. En tanto las ventas en pescaderías rondan el 62 por ciento, debido a que la empresa ha hecho gestiones en Caibarién, Júcaro y Morón para adquirir algún pescado de mar, destinado a las propias casillas.

Erik Pérez Márquez, director de dicha instalación, explica que, a pesar de no existir suficiente pescado para suplir la ausencia de proteínas en el plato de los espirituanos, este año se ha garantizado toda la distribución de dietas médicas, círculos infantiles y la entrega a la gastronomía, centros de aislamientos y hospitales, vinculados al enfrentamiento de la pandemia; pero también se realizaron ventas en zonas restringidas por la covid, así como la distribución por comunidades distantes.

“Nuestra industria no dejó de trabajar ni en la etapa más dura del rebrote, de hecho, hicimos como especie de una burbuja para que los operarios no entraran ni salieran del centro, así estuvimos cerca de un mes, sin ir a las casas”, aclara el director de Indupir.

Tampoco Yohandy Rodríguez Paniso, director de UEB Acuiza, ha descansado mucho en los escasos meses que lleva en estas funciones. ¿Las razones? Son obvias, mucha agua y pocos peces en el embalse Zaza, una Industria que espera por el incremento de las capturas y pescadores que piden a gritos que vuelvan los días cálidos para que los peces salgan de sus escondites.

Pero en materia de acuicultura todo no es malo este año, pues si bien es cierto que la pesca extensiva ha disminuido, durante casi seis meses la cría intensiva de tilapia se ha comportado con buenos indicadores. De la Cruz Rivadeneira avizora que, aunque el pienso empleado para la ceba de tilapias no ha sido el más efectivo, hasta la fecha se han producido cerca de 300 toneladas, las cuales se destinaron a la sustitución de importaciones y a cubrir las entregas para el sector turístico que ahora reabre sus servicios.

Desde las cuatro de la madrugada los pescadores entran al agua para iniciar el proceso de captura.

“Trabajamos en la incorporación de nuevas jaulas circulares de 18 metros en la presa Higuanojo y disponemos de la semilla para repoblarlas con vistas al plan del próximo año, estos depósitos, unidos al resto de las jaulas rectangulares de dicho embalse y a las de la presa El Níspero, asegurarán mayores entregas en el 2022”.

El caso es que en las redes de los pescadores se enreda la premisa de extraer la mayor cantidad posible de peces, para llenar las mesas de proceso de Indupir y aumentar las ofertas, una tarea titánica que esperan cumplir en los próximos meses, cuando el sol queme sus espaldas y los peces se muevan hasta quedar atrapados en un chinchorro.