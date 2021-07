Lula reafirma su respaldo al pueblo de Cuba e insta a Biden a levantar el bloqueo

Para Lula, si Cuba no tuviera un bloqueo, podría ser una Holanda. Cuenta con un pueblo intelectualmente preparado y altamente educado. (Foto: Cubasí)

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó hoy su solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba e invitó al mandatario estadounidense, Joe Biden, a que levante el bloqueo contra la isla caribeña.

‘Biden debería aprovechar este momento para ir a la televisión y anunciar que adoptará la recomendación de los países en la ONU para poner fin a este bloqueo’, escribió el fundador del Partido de los Trabajadores en la red social Twitter.

‘¿Qué pasa en Cuba que es tan especial para que se hable tanto? Hubo un desfile. Incluso vi al presidente de Cuba (Miguel Díaz-Canel) en el desfile, hablando con la gente. Cuba ya ha sufrido 60 años de bloqueo económico de Estados Unidos, y con la pandemia es inhumano’, denunció.

Manifestó que está ‘cansado de ver pancartas contra Lula, contra Dilma, contra Trump… La gente se está manifestando. Pero no has visto a ningún soldado en Cuba con su rodilla en el cuello de un negro, matándolo… Los problemas de Cuba los resolverán los cubanos’, aseguró.

Para Lula, ‘si Cuba no tuviera un bloqueo, podría ser una Holanda. Cuenta con un pueblo intelectualmente preparado y altamente educado. Pero Cuba no podía ni siquiera comprar respiradores debido al inhumano bloqueo de Estados Unidos’, reiteró.

El exdirigente obrero consideró que ‘los estadounidenses tienen que dejar de ser tan rencorosos’.

El bloqueo es una forma de matar a seres humanos que no están en guerra. ¿De qué tiene miedo Estados Unidos? Sé lo que es que un país intente interferir en otro’, refirió.

Durante una entrevista con Radio Bandeirantes, el exgobernante afirmó también este martes que ‘la injerencia internacional no es necesaria. Me frustra el comportamiento de Biden, quien pronunció un discurso para contrarrestar a Trump. Biden no ha cambiado (las medidas de Trump contra Cuba)’.

Asimismo, la expresidenta Dilma Rousseff reafirmó la víspera su apoyo al pueblo cubano y a Miguel Díaz-Canel, mandatario del país que ofrece a la humanidad profesionales de la salud en medio de un férreo cerco de Estados Unidos.

Rousseff denunció en Twitter que ese asedio económico y financiero, impuesto hace más de 60 años, somete al pueblo cubano a enormes sacrificios, que se acentuaron desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

‘El bloqueo de Estados Unidos, que ha sido condenado 29 veces por la ONU, impone graves dificultades a un pequeño país que ha sido ejemplo de solidaridad, repartiendo médicos por todo el mundo para ayudar a combatir la crisis sanitaria’, señaló la exmandataria (2011-2016).

Recalcó su respaldo al pueblo cubano y a Díaz-Canel e insistió en que ‘mientras Cuba ofrece a la humanidad profesionales de la salud, recibe a cambio, por parte de Estados Unidos, en medio de la pandemia, un bloqueo cobarde, repudiado por casi todos los países del mundo’.